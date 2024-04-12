"نريده في مباراة الفيحاء".. النصر يعترض على طرد رونالدو أمام الهلال

رونالدو يتلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 86 بعد ضرب البليهي

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لا تزال قضية البطاقة الحمراء التي نالها نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مباراة الهلال، محل اعتراضات واسعة من قِبل جماهير العالمي، التي تصر على وضع أصابع الاتهام نحو الحكم محمد الهويش، إثر واقعة المشادة التي اندلعت بين رونالدو، والمدافع علي البليهي.

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القائد البرتغالي نال البطاقة الحمراء في الدقيقة 86 من عمر مباراة الهلال والنصر، في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعد قيامه بدفع البليهي بالكوع، قبل أن يسقط مدافع الهلال فوق أرض الملعب، ليتوجه الهويش ويقرر طرد رونالدو على الفور، وسط اعتراضات من قِبل جماهير النصر، بعدم طرد البليهي أو سافيتش، بداعي التعدي على لاعبي المنافس.

وقال الإعلامي أحمد الجدي، إن النصر ينوي الاستئناف ضد البطاقة الحمراء التي تلقاها الأسطورة كريستيانو رونالدو في لقاء الهلال، كما دفع الرسوم المالية للاستئناف.

ووفق لائحة اتحاد الكرة، فإن الطرد الذي تلقاه رونالدو يعرضه للإيقاف في أولى مباراة رسمية مقبلة، حال انتهاء مشوار الفريق في البطولة التي تلقى فيها البطاقة الحمراء، ما يعني إيقاف رونالدو، وحرمانه من المشاركة في مباراة الفيحاء، المقررة يوم الجمعة المقبلة، في الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي، فيما يعد اللاعب مهددًا بعقوبة من لجنة الانضباط، حال اعتبار موقف رونالدو "سلوكًا مشينًا"، ما يعني إيقاف اللاعب لمباراتين.

وذكر الإعلامي علي العنزي، أن رونالدو وصل إلى الرياض، مساء الأمس، من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية، وذلك رغم إيقافه المنتظر، في انتظار نتيجة استئناف النصر ضد البطاقة الحمراء.

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ويحتل النصر المركز الثاني في دوري روشن السعودي، برصيد 65 نقطة، ليبتعد عن الهلال المتصدر بفارق 12 نقطة، فيما يمتلك العالمي فرصة أخيرة للمنافسة على الألقاب، حيث يواجه الخليج في الأول من مايو المقبل، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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