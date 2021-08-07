حالة واحدة تعيد بيانيتش إلى يوفنتوس

يوفنتوس لن يتحرك للتعاقد مع بيانيتش إلا في حالة واحدة فقط.

لا يزال مستقبل البوسني ميراليم بيانيتش لاعب نادي برشلونة الإسباني غامضًا، وسيكون الأسبوع المقبل حاسمًا في مصير اللاعب مع النادي الكتالوني.

ويرغب بيانيتش في العودة من جديد إلى ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي، ويفتح برشلونة الباب بالكامل أمامه للرحيل، حيث يرغب "البلوجرانا" في تقليص قائمته والتخلص من اللاعبين الزائدين عن حاجته لخفض كتلة الرواتب.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الناديان اتفقا على الخطوط العريضة بشأن صفقة بيانيتش، ويقبل برشلونة فكرة أن يتوجه اللاعب إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة مؤقتًا لموسم أو موسمين، على أن يخفض اللاعب من راتبه ويتولى "البيانكونيري" دفعه بالكامل.

يوفنتوس يرغب في استغلال الوقت سريعًا، وفي برشلونة يعرفون حاجة "السيدة العجوز" للتعاقد مع لاعب وسط.

ولا يرغب بيانيتش أن يستمر كلاعب ثانوي في برشلونة لموسم ثانٍ على التوالي، بعدما كان لاعبًا محوريًا في يوفنتوس، وهو ما قد يقرب الصفقة من الحسم.

وحسب مصادر إعلامية إيطالية، فإن يوفنتوس الآن منشغل تمامًا بمهمة التجديد للأرجنتيني باولو ديبالا، وأن النادي الإيطالي سيستغل فرصة مواجهة برشلونة في كأس جوان جامبر لإنهاء المفاوضات بشأن بيانيتش.

ولا يرغب يوفنتوس في الانتظار أكثر من ذلك للتعاقد مع لاعب وسط جديد، لأن وضع مانويل لوكاتيلي لاعب نادي ساسوولو أصبح معقدًا للغاية.

وسيقدم فيديريكو تشيروبيني مدير يوفنتوس الرياضي عرضًا أخيرًا إلى ساسوولو، ويريد أن يضمن الحصول على خدمات لوكاتيلي قبل انطلاق الدوري الإيطالي.

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