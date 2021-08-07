مفاجأة.. باريس مجرد شائعة والأندية تتجنب ميسي!

ليونيل ميسي غير مطلوب حتى الآن

تتناثر الأخبار كل ساعة عن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ تقارير سابقة أكدت قرب توقيعه لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

لكن صحيفة سبورت الكتالونية تقول بغير ذلك؛ ميسي لم يتلق أي عرض حتى الآن.

ميسي في صدمة

بحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن ميسي وعائلته في صدمة.

قائد الأرجنتين وعائلته لم يستوعبوا بعد ما حدث؛ إذ لم يكن لديهم شك في تجديد عقد ليو مع برشلونة، لكن ذلك لم يتم.

هل اتفق ميسي مع باريس سان جيرمان؟

وفقًا لمصادر مقربة من ليو لـ "سبورت" فإنه لم يتلق أي عرض من أي نادٍ حتى الآن.

المصادر أكدت للصحيفة الكتالونية أن ميسي لم يتفق مع باريس سان جيرمان، وأن ما يُقال مجرد شائعات وأخبار غير صحيحة.

ويأمل المصدر المقرب من اللاعب أن تتحرك الأندية للتعاقد مع ميسي تحديدًا باريس سان جيرمان.

وكان اسم ميسي ارتبط كثيرًا بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يدربه بيب جوارديولا مدرب ليو الأسبق في برشلونة، لكن بيب قال أمس إن ميسي ليس ضمن خطط ناديه.

ماذا حدث مع ميسي آخر يومين؟

خلافًا لما كان يُقال، أعلن برشلونة مساء الخميس الماضي أن ميسي لم يعد لاعبًا في الفريق.

وكان عقد ميسي انتهى بنهاية الموسم مع برشلونة الذي أعلن عدم تمكنه من تجديد عقد هدافه وقائده التاريخي بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

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