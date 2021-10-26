حالة من الذعر في دورتموند بسبب هالاند

لن يظهر مرة أخرى في 2021

حالة من الذعر أثارها المهاجم النرويجي إرلينج هالاند في نادي بوروسيا دورتموند، بسبب الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

صاحب الـ21 سنة عاد للتو من غياب وصل لمدة 3 مباريات بسبب مشكلة عضلية، والآن يعود للغياب لفترة أخرى تصل لعدة أسابيع.

ماركو روز مدرب دورتموند فضل عدم إثارة قلق المشجعين قائلًا:"أنا لست طبيبًا، لذلك أفضل عدم التكهن، إرلينج مصاب وهي نفس المشكلة السابقة في الفخذ ولكن في مكان مختلف".

كم تصل فترة غياب هالاند؟

وعلى الرغم من حدوث الإصابة منذ أكثر من 7 أيام، إلا أن دورتموند لم يصدر حتى الآن بيانًا رسميًا بخصوص فترة التعافي للمهاجم الشاب.

صحيفة "بيلد" الألمانية كشفت عن صدمة مدوية، حيث أكدت أن اللاعب لن يظهر مرة أخرى خلال عام 2021.

وأوضحت أن مباراة أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا، قد تكون هي الأخيرة لهالاند خلال هذا العام، مما يعني انتظاره حتى النصف الثاني من الموسم للمشاركة من جديد.

وهو ما يجعلها الإصابة الأسوأ لهالاند طوال مسيرته الكروية حتى الآن، بعد عام رائع على كل المستويات مع دورتموند.

ما هو سجل إصابات هالاند؟

اللاعب لم يعاني من أي مشاكل بارزة خلال فترتيه مع نادي مولده وسالزبورج، حيث كانت إصاباته محدودة للغاية.

هذه الإصابة ليست الأولى التي يعاني منها، حيث شعر ببعض الانزعاجات العضلية ببداية هذا الموسم، وتعرض لكسر في الألياف أبعده لمدة شهر الموسم الماضي.

وتمثل الإصابة الحالية التحدي الأصعب لمسيرته، لأنها الأخطر له حتى الآن، لذلك يجب التعافي منها بأفضل صورة ممكنة حتى لا تتحول إلى مشكلة مزمنة ويتأثر تطور اللاعب بالإصابات.

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