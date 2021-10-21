راتب يفوق رونالدو وقريب من ميسي.. رايولا يوضح طلبات هالاند المادية!

رقم ضخم للغاية..

يبدأ فصل جديد من فصول مستقبل إرلينج هالاند، بعدما خرجت تقارير صحفية بشأن الراتب الضخم الذي حدده وكيله مينو رايولا لأي نادٍ يرغب في التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند.

ويعد هالاند أحد أفضل اللاعبين الشباب في العالم بالسنوات الأخيرة، وقد ارتبط بكل الأندية الكبرى في أوروبا تقريبًا، مع توقعات بأن رحيله عن دورتموند سيحدث في الصيف المقبل لا محالة.

وعلى النادي المهتم بهالاند دفع 100 مليون يورو مبدئيًا لدورتموند، وهي قيمة الشرط الجزائي، ومن ثم النظر في راتب اللاعب وكذلك عمولة وكيله مينو رايولا.

ما هو الراتب الذي طلبه رايولا لهالاند؟

شبكة "ESPN" في تقرير لها كشفت أن مينو رايولا قد حدد الراتب السنوي لهالاند بـ36 مليون يورو.

هذا سيجعل راتب اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا من أعلى الرواتب حول العالم، حتى أنه سيتفوق على راتب كريستيانو رونالدو البالغ قرابة 30 مليون يورو.

وفي حالة أن نجح رايولا في ضمان هذا الرقم لموكله، فسيكون بذلك ثالث أعلى رواتب العالم بعد ليونيل ميسي (41 مليون يورو) ونيمار (36.8 مليون يورو).

ما هي الأندية التي يمكنها دفع راتب هالاند؟

مع هذا الرقم الضخم، أندية قليلة للغاية هي من يمكنها تلبية الراتب الفلكي الذي يريده هالاند، وبالطبع ليس من بينهم ريال مدريد وبرشلونة.

الأندية الإنجليزية على وجه التحديد يمكنها فعل ذلك، والحديث هنا عن الثنائي مانشستر سيتي وتشيلسي، إلى جانب باريس سان جيرمان بالطبع.

ولا يجب الإغفال عن قدرة مانشستر يونايتد على الصفقة أيضًا، وإن كان التعامل مع رايولا بعد قضية بول بوجبا قد يكون صعبًا إلى حد كبير.

ماذا قدم هالاند في مسيرته حتى الآن؟

بداية هالاند مع مولده السويدي كانت مثيرة بتسجيله 20 هدفًا في 50 مباراة، ومنه انتقل إلى سالزبورج النمساوي ومن هنا ذاع صيته بصورة كبيرة.

هالاند أحرز مع الفريق المملوك لريد بول 29 هدفًا في 27 مباراة، ثم انتقل إلى بوروسيا دورتموند وحتى الأن سجل 70 هدفًا في 69 مباراة.

أما على الصعيد الدولي، لعب هالاند رفقة منتخب النرويج الأول 15 مباراة وسجل خلالهم 12 هدفًا.

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