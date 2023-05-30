"حالته لم تتغير" بيان جديد عن حارس باريس سان جيرمان ورسالة مقلقة من زوجته

آخر تطورات الحالة الصحية لسيرخيو ريكو حارس باريس سان جيرمان

نشرت مستشفى فيرجين ديل روسيو التي يعالج فيها الإسباني سيرخيو ريكو، حارس باريس سان جيرمان، آخر التحديثات الطبية حول حالته الصحية.

وتعرض ريكو لحادث صباح الأحد الماضي بعد أن صدمه عربة أحصنة وفق بيان عائلته التي أصدرته أمس. طالع البيان كامل من هنا.

ووفقًا لبيان المستشفى ما زال ريكو في العناية المركزة يتلقى العلاج دون تغييرات كبيرة عن أمس لكن حالته مستقرة ويرقد مخدرًا في المستشفى بإشبيلية حيث تعرض للحادث.

وكانت زوجة سيرخيو، ألبا سيلفا قد نشرت رسالة مقلقة لزوجها قالت فيها: "لا تتركني وحدي يا حبيبي لأنني أقسم لا أعرف كيف سأعيش دونك. ننتظرك".

وكان الحارس الثاني لباريس قد توج بالدوري الفرنسي مع فريقه يوم السبت وغادر بعدها في يوم العطلة متجهًا إلى مسقط رأسه في إشبيلية.