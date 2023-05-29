"يكافح لحياته" .. بيان رسمي من عائلة سيرخيو ريكو يثير القلق

حالة سيرخيو ريكو حارس باريس سان جيرمان تثير القلق

نشرت عائلة الإسباني سيرخيو ريكو، حارس باريس سان جيرمان، آخر التطورات عن حالته الصحية بعد تعرضه لحادث، كشفت العائلة كيف حدث بعد تقارير متضاربة.

وكان ريكو قد تعرض لحادث صباح، أمس الأحد، ما بين تقارير عن سقوطه من على الحصان وتقارير أخرى تفيد بتعرضه لضربة في رأسه من حصان هارب قبل أن تنشر عائلته التفاصيل.

ونشرت وكالة 'You First' التي تمثل اللاعب بيانًا من عائلته جاء فيه: "سيرخيو ريكو سافر ليلة أمس من ستراسبورج إلى مالاجا ثم إلى إل روسيو "بلدة في إشبيلية" بعد حصوله على إذن من ناديه عقب تتويج باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي. بعد ساعة ونصف مع عائلته وأصدقائه كان متجهًا للقداس حين تعرض لسوء حظ بسبب عربة بها بغال وأحصنة سباق صدمته".

وكان ريكو موجودًا على دكة بدلاء باريس سان جيرمان، يوم السبت الماضي، في مباراة ستراسبورج التي توج بعدها نادي العاصمة الفرنسية بلقب الدوري وعقب ذلك مُنح اللاعبون راحة.

وتابع بيان عائلة الحارس "سيرخيو في أيدٍ أمينة، يكافح للتعافي بينما يتلقى أفضل رعاية طبية من مستشفى فيرجين ديل روسيو. علينا التصرف بحكمة خاصة في الساعات الـ 48 المقبلة. ننتظر نتائج الفحوصات الطبية التي نأمل أن تكون لصالحه وسنوافيكم بالتطورات أول بأول. نقدر اهتمامكم والرسائل من كل من سأل عن حالة سيرخيو. شكرًا لدعمكم".