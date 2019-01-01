حاكم نيويورك: وقعت تشريع ليساوي لاعبات الكرة بالرجال

أندرو كومو حاكم مدينة نيويورك يدعم التحرك من أجل مساواة كرة القدم النسائية والرجالية عن طريق التوقيع على تشريع لذلك.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف أندرو كومو حاكم مدينة نيويورك عن دعمه للتحرك الحالي من أجل مساواة كرة القدم الرجالية والنسائية فيما يتعلق بالرواتب والمكافآت.

جاء هذا في بيان مقتضب نشره كومو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر"، وأكد من خلاله أنه قام بالتوقيع على تشريع يدعم ذلك.

وكتب كومو: "لقد وقعت لتوي تشريه خلال موكب الاحتفال بمنتخب سيدات كرة القدم يمنحهم حق المساواة في الرواتب مع نجوم كرة القدم الرجالية".

قائدة منتخب سيدات أمريكا تطالب رئيس الاتحاد الدولي بالمساواة

وأضاف: "منتخب سيدات كرة القدم يلعب نفس الكرة التي يقدمها الرجال، إن لم يكونوا يقدموا ما هو أفضل، ربما يجب أن يحصل الرجال على رواتب أقل".

واختتم بيانه القصير: "أشكر منتخب سيدات الولايات المتحدة لكرة القدم على قيامهم بقيادة التحرك من أجل ذلك التغيير".

جدير بالذكر أن الأيام الماضية كانت قد شهدت مطالبات كبيرة من قبل منتخب سيدات كرة القدم الأمريكي بالتساوي بمكافآت منتخب الرجال.