قائدة منتخب سيدات أمريكا تطالب رئيس الاتحاد الدولي بالمساواة

ميجان رابينو قائدة المنتخب الأمريكي لكرة القدم تطالب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بالمساواة مع منتخبات الرجال.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالبت ميجان رابينو قائدة المنتخب الأمريكي للسيدات في كرة القدم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي بالمساواة فيما يتعلق بالمكافآت مع فرق الرجال.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلت بها رابينوي بعد فوز منتخب بلادها ببطولة كأس العالم أمام هولندا بهدفين نظيفين مساء اليوم الأحد.

وقالت رابينو: "الجميع يتسائل عما سيأتي لاحقًا وما الذي نريده من كل ذلك، ما نريده هو أن نتوقف عن الكلام حول المساواة في الرواتب وما إذا كنا نستحق ذلك".

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وأضافت: "ما الذي سنقوم به بذلك الشأن جياني؟ - تقصد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم - ما الذي سنفعله حول ذلك يا كارولس - رئيس اتحاد الولايات المتحدة لكرة القدم - حان الوقت لنجلس مع الجميع لنعمل".

وأكملت: "هذه اللعبة قامت بالكثير من الأمور بالنسبة لنا جميعًا، وقمنا بمنحها كل شيء، أعتقد أن الأداء في الملعب يشهد على ذلك".

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وأردفت: "لا أظن أن كل شيء آخر يساوي ما نقدمه، حان وقت التقدم للخطوة التالية، والقليل من الاعتراف بالأخطاء علنًا لن يؤذي أي شخص، لقد تحدثت مع إنفانتينو وقال دعينا نحظى بمحادثة، حسنًا سأحب ذلك".

جدير بالذكر أن المنتخب الأمريكي لكرة قدم السيدات قد حصل على مبلغ ٤ مليون دولار مكافأة على تتويجه ببطولة كأس العالم اليوم، بينما كان المنتخب الفرنسي للرجال قد حصل على ٣٨ مليون في الصيف الماضي.