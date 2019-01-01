حارس البحرين يلوم المهاجمين على الخسارة من تايلاند

هزيمة مُحبطة للمنتخب البحريني ضد تايلاند أضعفت من آماله في التأهل



أعرب سيد شبر علوي حارس المنتخب البحريني، عن حزنه الشديد لخسارة بلاده من تايلاند بكأس الأمم الآسيوية.

البحرين ضعفت آمالها في بلوغ الدور الثاني من البطولة، بعد السقوط بهدف دون رد سجله التايلاندي تشاناثيب سونجكراسين.

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علوي كان أحد أهم لاعبي المباراة رغم تلقيه الهدف، حيث منع العديد من الهجمات الخطيرة في الدقائق الأخيرة، والتي كادت أن تُزيد الفارق.

وقال الحارس البحريني بعد اللقاء:"لم نكن بالمستوى المطلوب اليوم في العديد من الفترات".

⭕️ اَلان شيرر - مانشستر يونايتد



لك أن تتخيل أن السير أليكس فيرجسون طلب ضم هذا اللاعب ثلاث مرات خلال مسيرته التدريبية مع مانشستر يونايتد، فلقد كان شيرر مهاجمًا من طراز فريد يصعب تكراره بالتأكيد. pic.twitter.com/fwEsRDC4hI — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 10, 2019

وأضاف:"خلقنا العديد من الفرص لكن مهاجمينا فشلوا في استغلالها مما كلفنا الثلاث نقاط".

وتابع:"الآن لدينا مباراة قادمة ضد الهند نسعى للتعويض خلالها من أجل التأهل".

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وتخوض البحرين مباراتها الأخيرة بالمجموعة تحت شعار لا بديل على الفوز أمام الهند الإثنين القادم.

الخسارة جعلت رصيد البحرين يتجمد عند نقطة وحيدة في المركز الأخير بالمجموعة الأولى، الإمارات بالمركز الثالث قبل مباراتها ضد الهند المشتركة مع تايلاند في الصدارة بثلاث نقاط.