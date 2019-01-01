جيوفينكو يتوقع نتيجة السوبر الإيطالي

النجم الإيطالي يتألق مع الهلال

توقع نجم الهلال سيباستيان جيوفينكو أن يكون لقاء السوبر الإيطالي بين ناديه السابق يوفنتوس ونظيره لاتسيو متوازناً بالنظر لما يقدمه الفريقان مؤخراً.

وتستضيف الرياض للعام الثاني على التوالي مساء الأحد مباراة السوبر الإيطالي، والتي تجمع بطل الدوري يوفنتوس مع حامل لقب الكأس لاتسيو.

وقال جيوفينكو مع "كوريري": "أتوقع مباراة جميلة ومتوازنة لأنها تجمع فريق كان الأفضل في إيطاليا بالسنوات الماضية أمام آخر يطمح للمنافسة العام الحالي".

وأضاف: "من سيكون اللاعب الحاسم؟ رونالدو وإيموبيلي هما الأبرز ولكن إذا قلت لذلك سيكون الخيار الواضح والمعروف".

واستمر لاعب الهلال: "سأشجع يوفنتوس، هذا طبيعي، معهم فزت بالسكوديتو مرتين، وحقق لقب السوبر أيضاً في مناسبتين".

وعلق جيوفينكو على استمرار مواطنه جيانلويجي بوفون في الملاعب: "برأيي سيستمر لعدة أعوام أخرى لأنه بطل ودائماً رقم واحد، لا يفاجأني ما يقوم به".

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ويلعب الإيطالي رفقة ناديه السعودي مساء السبت أمام مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بكأس العالم للأندية.