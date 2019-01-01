فرصة برونزية للهلال .. مونتيري بدون 9 لاعبين أساسيين أمام الزعيم

قرر المدير الفني أنطونيو محمد مدرب مونتيري المكسيكي، مغادرة تسعة لاعبين لمعسكر الفريق

تبدو أن فرص نادي الهلال السعودي أفضل من منافسه مونتيري المكسيكي عندما يتواجه الفريقان مساء اليوم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.

وقرر المدير الفني أنطونيو محمد مدرب مونتيري المكسيكي، مغادرة تسعة لاعبين لمعسكر الفريق في الدوحة، والعودة إلى المكسيك مُجددًا.

ويأتي هذا القرار لرغبة المدير الفني في إراحة بعض العناصر الأساسية بالفريق لخوض مباراة نهائي الدوري المكسيكي والمقرر له يوم 27 من ديسمبر الحالي.

وغادر كلاً من: «يانسن، وباروفيرو، وسانشيز، وفانجيوني، ورودريجيز، وبابون، سيزار مونتيس، وجيسوس غالاردو، وسيلزو أورتيس».

ويُعد هؤلاء اللاعبين من العناصر الأساسية التي شاركت مع الفريق في مونديال الأندية منذ بدايته، مما قد يُعطي فرصة أفضل للفريق الهلالي من أجل خطف الميدالية البرونزية.

وأصبحت قائمة مونتيري التي ستخوض لقاء الهلال مكونة من 14 لاعباً منهم 11 لاعباً في التشكيلة الأساسية و3 لاعبين احتياطي.

وخسر مونتيري أمام ليفربول 1 – 2، في الدور قبل النهائي من المسابقة، ليتأهل الأخير إلى مواجهة فلامنجو البرازيلي في المباراة النهائية، فيما يخوض الفريق المكسيكي مباراة تحديد المركز الثالث أمام الهلال السعودي اليوم.