جيمس بالاجيزي: موهبة ليفربول الشابة الذي ترك مانشستر سيتي خلف ظهره

اللاعب صاحب الـ 17 عامًا بلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب، وقد يحصل على انتباه يورجن كلوب قريبًا

بالرغم من أنه نشأ وترعرع في ظل استاد الاتحاد، ولكن الآن عين وكل تركيز جيمس بالاجيزي على مستقبله داخل ملعب آنفيلد.

ومع وصوله سن السابعة عشرة من عمره، نضج لاعب الوسط المهاجم، وأثبت للجميع أنه لاعب موهوب لتزداد عليه الآمال، ويكون قادرًا على السير على نهج وخطى أرنولد، وجونز وغيرهم من شباب أكاديمية ليفربول.

وساهم اللاعب الشاب في وصول فريقه إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، إذ سجل هاتريك في فوز فريقه على ليستر سيتي في دور الـ 16، ثم سجل هدفين في دور الثمانية في شباك آرسنال.

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وتواجد مدرب الفريق الأول يورجن كلوب، في مباراة آرسنال وأبدى إعجابه بالمستوى الذي قدمه بالاجيزي، الذي تدرب من قبل مع الفريق الأول وشارك في مباراة ودية بين اللاعبين في التوقف الدولي الأخير.

ووصل بالاجيزي إلى ليفربول وهو في سن الحادية عشر من عمره، بعد أن تم مشاهدته وهو يلعب في دوري الناشئين وهو في السادسة من عمره.

وحاولت إدارة مانشستر سيتي التعاقد مع اللاعب وإلحاقه بمدرسة St Bede، المدرسة الخاصة التي التحق بها لاعبين مثل فيل فودين وجادون سانشو، ولكن اللاعب وأسرته التي تنحدر في الأصل من جمهورية الكونغو الديموقراطية، قرروا الانتقال إلى ليفربول.

وعمل إيان باريجان –الشخص الذي اكتشف أرنولد-، مع آخرين على إقناع أسرة بالاجيزي في الانضمام إلى ليفربول الذي دفع 9000 جنيه إسترليني كتعويض لمانشستر سيتي.

وقال عنه أحد مدربي أكاديمية ليفربول: "كان لديه ثقة في نفسه كبيرة أثناء تعامله بالكرة، وكان أحد اللاعبين الأقوياء في فئته العمرية".

وعلى المستوى الدولي، فإن بالاجيزي لاعب دولي مع منتخب إنجلترا تحت 18 عامًا، ضمن مجموعة يتوقع لها الكثير من النجاح رفقة الأسود الثلاثة.

وتطور اللاعب الشاب بشكل ملحوظ من الناحية الجسدية، ويستطيع اللعب في مركز الوسط المهاجم، أو كما كان يلعب مؤخرًا مهاجم ثان، ولكن يعتقد مدربوه في الأكاديمية أنه سيبدع ويكمل مسيرته كلاعب في مركز رقم 8.

ولكن بالنظر إلى ما يمتلكه الفريق الأول في ليفربول، فإنه من المتوقع أن ينتظر بالاجيزي الكثير من الوقت ليحصل على فرصته بالرغم من تطوره الملحوظ هذا الموسم بعد تعافيه من إصابته القوية.

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ووقع اللاعب أول عقد احترافي له في سبتمبر 2020، ويريد إنهاء أول عامه له وهو متوج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ومن المتوقع أن يسمع عشاق ليفربول اسم جيمس بالاجيزي كثيرًا في الفترة القادمة.