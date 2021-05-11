برونو إجليسياس: كاكا الجديد ونجم أكاديمية ريال مدريد

لفت لاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عامًا الأنظار داخل وخارج الملعب منذ أن تغلب ريال مدريد على برشلونة ومانشستر سيتي بالتعاقد معه في عام 2015

في موسم اضطر فيه ريال مدريد للتعامل مع عدد غير مسبوق من الإصابات، اضطر زين الدين زيدان إلى اللجوء إلى خريجي أكاديمية النادي لسد الثغرات في فريقه.

لحسن حظ مدرب البلانكوس، هناك الكثير من الشباب الموهوبين الذين خرجوا من الكاستيا، حيث فاز الموسم الماضي فريق تحت 19 عامًا بدوري أبطال أوروبا للشباب للمرة الأولى.

ومع ذلك، لا يزال أحد ألمع الماسات على بعد عام أو عامين من اقتحام الفريق الأول، وعليه سلطة من فالديبيباس المستثمرة في مستقبل برونو إجليسياس.

اختير لاعب خط الوسط ، الذي أتم 18 عامًا في بداية مايو، على مقاعد البدلاء لفريق كاستيا مدريد في دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم الإسبانية بعد أن أثار الإعجاب طوال سنواته الست في العاصمة الإسبانية.

بعد أن تمت دعوته للتدريب مع الفريق الأول في ديسمبر 2019، وصل إجليسياس بالفعل إلى المستوى الذي تمكن فيه من تخطي فريق تحت 17 عامًا، وبدلاً من ذلك وضع كل تركيزه في الأداء لفريق تحت 19 عامًا.

إنها إستراتيجية تؤتي ثمارها بالتأكيد، حيث كان اللاعب الدولي الإسباني للشباب نجمًا في فريقه القديم، حيث سجل سبعة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة في 20 مباراة، وقام الفريق بالدخول في محادثات حول تمديد العقد بعد انتهاء الموسم، وهو العقد الذي سينتهي في 2023.

ويتطلع ريال مدريد بالتأكيد إلى الحصول على عائد من الجهود التي بذلوها لضم إجليسياس إلى النادي في عام 2015.

في ذلك الوقت، كان برشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي وفياريال يظهرون بالفعل اهتمامًا بالشاب المولود في سالامانكا عندما تم إرسال روبرتو مارتينيز مدرب أكاديمية ريال مدريد إلى مايوركا لمشاهدة إجليسياس وهو يلعب مع فريق كاستيلا ليون. .

قال مارتينيز الذي يشغل الآن منصب مدير كرة القدم وأشرف على التعاقد مع الوافدين الجدد في الفريق الأول، سيرجيو أريبياس وأنطونيو بلانكو، لموقع جول: "رأيته في بطولة إقليمية تحت 12 عامًا تم نظمت بواسطة فوتبول 8".

"اعتدت إلى تلك البطولة، ولكن في تلك النسخة في بالما، تم إخباري كيف لعب في كأس دانون قبل أسابيع قليلة. سافرت إلى مايوركا باهتمام خاص به وزميله في الأكاديمية إسرا سالازار، الذي كان قد وقع بالفعل.

"على الرغم من اللعب مع فريق كاستيا ليون، إلا أنه تميز. كانت جودته الفنية هي ما لفت انتباهي.

المزيد من اللاعبين الشباب مع الجيل القادم:

"اتصلت بناديه سانتا مارتا، الذي تربطنا به علاقة، لدعوتهم إلى مباراة ودية في فالديبيباس ثم أخبرتهم أنني أريد التحدث مع عائلة برونو.

"كان الوالدان مترددين إلى حد ما في البداية لأن الصبي اضطر إلى الانتقال، لكنهما سمحا لبرونو - الذي أذهلته التسهيلات - بالاستماع والقرار وبعد بضعة أيام، وافقوا."

انتقل إجليسياس إلى الإقامة الداخلية في ملعب التدريب في مدريد، وبدأ في الارتقاء بمستواه إلى المستوى التالي في واحدة من أشهر الأكاديميات في أوروبا.

يتابع مارتينيز: "كان تكيف برونو، الذي بدأ في فرق إنفانتيل، عملية صعبة للغاية. تطلبت البداية جهودًا لتهدئته، لكن طريقة لعبه كانت بالفعل تثير إعجاب زملائه في الفريق والمدربين.

"استمر هذا طوال فترة وجوده في مدريد. في هذا الوقت، أصبح لاعب كرة قدم يتمتع بصفات أكثر يمكنه استخدامها في أي مكان في الملعب.

"الآن يقوم بأشياء اعتاد عليها زيدان أو كاكا".

على الرغم من أن إجليسياس يرى كيليان مبابي مثله الأعلى، إلا أن مقارنته بكاكا ليست جديدة بالنسبة للاعب خط الوسط الطويل والذي يشعر براحة فائقة في لعب الكرة للأمام، ويمكنه اختيار تمريرة أو عرضية بدقة تصل إلى بوصة واحدة ولديه قدرة تسديد ممتازة. .

وصرح ألفارو بينيتو لاعب ريال مدريد السابق ومدرب الأكاديمية لكادينا سير في فبراير: "من بين أولئك الذين سيأتون، هو الشخص الذي أراه هو صاحب أكبر فرصة للوصول إلى الفريق الأول. إنه يفعل أشياء تدهشنا مثل كاكا."

في الوقت الذي أظهر فيه مانشستر سيتي وأرسنال اهتمامًا بالتعاقد معه، أثار إجليسياس إعجاب المشاهدين على أرض الملعب فقط.

مراهق ذو شخصية مقرب جدًا من عائلته كارنيكاس إجليسياس التي تمتلك شركة لبيع اللحوم، أصدر لاعب خط الوسط إعلانًا مفاجئًا في أبريل 2020 عندما أكد أنه سينضم إلى مبادرة الهدف المشترك.

يُصنف إجليسياس على أنه أصغر عضو في المجموعة التي أنشأها خوان ماتا، حيث يتم الآن التبرع بنسبة 1% من أجره للمنظمات الخيرية في جميع أنحاء العالم.

إذا كان في مثل هذا العمل غير الأناني فهذا يساعده على التميز بعيدًا عن كرة القدم، وسيتم الحكم عليه حقًا في سانتياجو بيرنابيو خلال السنوات المقبلة.

يقول وكيل أعماله جويس مورينو: "لقد عرفته منذ أن كان عمره 14 عامًا. عندما رأيته قلت: ما هذا ؟!

"لديه الكثير من الإمكانات والجودة. مع الصبر والمثابرة والعمل وبيئة رائعة، فإن السقف بالنسبة له مرتفع للغاية."

هذا هو الشعور المشترك في ريال مدريد. يقترب نجم محلي محتمل من الظهور.