جيسوس يرفض الأهلي رغم العرض الخرافي .. هنا التفاصيل

انتهت آمال الأهلي السعودي في الحصول على خدمات المدرب المخضرم جورجي جيسوس، وقد بدأ النادي بالفعل البحث عن آخر لخلافة بسنيك هاسي القريب من الإقالة.

جيسوس كان قد رحل عن تدريب بنفيكا بنهاية ديسمبر الماضي وغير مرتبط بأي نادٍ حاليًا، ورغم ذلك رفض العرض السعودي الخرافي.

ما هي تفاصيل عرض الأهلي، ولماذا رفضه جيسوس؟

الأهلي يعيش وضعًا كارثيًا في الدوري السعودي، وتُوجه انتقادات عديدة للمدرب هاسي ويُطالب العديد بإقالته، وقد ارتبط النادي مؤخرًا بعدد من المدربين على رأسهم جيسوس الذي سبق أن تولى تدريب الهلال في السعودية.

الصحفي سيزار لويس ميرلو كشف عن آخر التفاصيل الخاصة بالمفاوضات بين الطرفين، مؤكدًا تقديم الأهلي عرضًا يتضمن التوقيع على عقد يمتد لـ3 سنوات مقابل 18 مليون يورو، أي 6 ملايين يورو سنويًا.

ميرلو أكد رفض جيسوس لهذا العرض الخرافي بسبب رغبته عدم العمل مع أي نادٍ حتى منتصف العام الجاري على أقل تقدير، ولذا بدأ الأهلي بالفعل البحث في خيارات أخرى.

ماذا قدم جيسوس مع الهلال في السعودية؟

جيسوس سبق أن عمل في الدوري السعودي وتحديدًا مع نادي الهلال، لكنه لم يمكث في السعودية سوى نصف موسم قاد الفريق خلاله في 20 مباراة من الدوري السعودي فاز في 15 وتعادل في 4 ولم يخسر سوى واحدة كانت أمام الحزم.

أداء الهلال تحت قيادة المدرب المخضرم خطف إعجاب الجميع، والأهم أن جيسوس نجح في فرض شخصيته على جميع نجوم الفريق وهو ما ساهم في التزام الجميع وضبط غرفة تغيير الملابس مما انعكس إيجابيًا على الأداء والنتائج.

المدرب البرتغالي تُوج مع الهلال بكأس السوبر السعودي بعد فوزه على الاتحاد 2-1 في الرياض، ورغم ذلك ورغم الأداء والنتائج الجيدة للفريق وتصدره جدول ترتيب الدوري إلا أن الإدارة الهلالية اتخذت قرارًا بإقالته في يناير 2019 لأنه رفض تجديد عقده والبقاء مع الفريق حتى نهاية دوري أبطال آسيا 2019.

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