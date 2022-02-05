تاليسكا بين الهلال والنصر .. "رمضان صبحي" الدوري السعودي!

كارثية وسيئة وغير مقبولة .. أقل ما تُوصف به تصريحات أندرسون تاليسكا التي أطلقها أمس عن زميله السابق في النصر "عبد الرزاق حمدالله"، ولم أستطع صراحة فهم السبب والدافع خلف الكشف عن تلك الأسرار "لو كانت صحيحة" من غرفة ملابس الفريق في هذا الوقت بالتحديد.

يبقى هذا جزءًا من حوار تاليسكا مع برنامج "كورة" يستحق الحديث عنه بإسهاب في مقال آخر، لكن ما سأتحدث عنه اليوم هو شيء آخر لم أفهمه في حوار النجم البرازيلي وهو سبب اختياره للنصر بدلًا من الهلال بداية الموسم الجاري.

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صاحب الـ27 عامًا كان محل صراع كبير بين الناديين السعوديين في سوق الانتقالات الصيفي الأخير، وبعدما كان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء القميص الأزرق، غير مساره واختار الأصفر، وقد سُئل عن سبب ذلك في حواره على قناة "روتانا خليجية" أمس فأجاب إجابة أبعد ما تكون عن المنطق!

تاليسكا قال "لقد غيرت وجهتي بسبب مشروع الفريق، والعقد الذي قدمه النصر حينها وبالنظر إلى تاريخه، فهو نادٍ يسعى للفوز بدوري أبطال آسيا وأنا كلاعب أسعى وأحب التحديات وتحقيق الإنجازات، النادي ذكرني بفريقي السابق بشكتاش، فهو يبحث عن الفوز وتحقيق البطولات".

النجم البرازيلي يقول أن سبب اختياره النصر بدلًا من الهلال هو بحثه عن الفوز بالبطولات وخاصة دوري أبطال آسيا! إجابة بعيدة جدًا عن العقل والمنطق، وربما يوجد 10 إجابات أخرى كانت ستكون منطقية أكثر، حتى لو كانت مجرد "أحب اللون الأصفر" أو "أكره اللون الأزرق"!

تاليسكا ذكرني بتصريحات المصري رمضان صبحي حين فضل قبول عرض بيراميدز للانضمام إليه بعد نهاية رحلته في الدوري الإنجليزي بدلًا من الأهلي الذي لعب معه لموسم ونصف إعارة واستعاد معه بريقه ومستواه الممتاز، قال في المؤتمر الصحفي لتقديمه "اخترت بيراميدز لأن لديه طموح الفوز بالبطولات، وأنا لدي نفس الطموح".

لا أدري صراحة ما المشكلة في أن يقول تاليسكا ورمضان صبحي "اخترنا النصر وبيراميدز لأنهما قدما عرضًا أفضل ماليًا من الهلال والأهلي"! ستكون إجابة صريحة وواقعية ومقبولة تمامًا، لأن حق كل شخص في الحياة أن يبحث عن الأفضل له من زاويته الخاصة، وليس عيبًا أن تكون تلك الزاوية معتمدة على الجانب المالي.

تاليسكا اختار النصر لأجل البطولات ودوري أبطال آسيا، ورمضان صبحي فضل بيراميدز لأن لديه طموح الفوز !! الغريب أن القاصي والداني يعلمان أن الهلال والأهلي هما بوابة البطولات في السعودية وآسيا ومصر وإفريقيا حاليًا!

لا يُمكن لأي لاعب هدفه البطولات والألقاب أن يختار ناديًا غير الهلال في الدوري السعودي، سببان فقط قد يجعلانه يُفضل قميصًا مختلفًا ... المال والانتماء.

أحمد حسام ميدو سبق أن قال "لو فكرت بعقلية المحترف سأختار الانضمام للأهلي لا الزمالك، لكني زملكاوي وسأضحي لأجل فريقي الذي أحبه"، هذا الحب والانتماء قادر على أن يُغير المعادلة، وكذلك الملايين من الدولارات بالطبع! لكن الطموح والبطولات والتحديات! تاليسكا لو كان اختار الهلال لكان معه الآن لقب دوري أبطال آسيا ولتواجد في الإمارات لمواجهة الجزيرة ثم ربما تشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، لكنه بدلًا من ذلك يُطلق التصريحات ضد زميله السابق وسيُتابع دوري الأبطال من بيته الموسم القادم لعدم تأهل النصر.

الأمر لا يدعو للغضب أصدقائي، نحن نعيش حاليًا مواسم الهلال في كرة القدم السعودية، كما كانت للنصر وللاتحاد وللأهلي وللشباب مواسمهم، ربما لم يكن الوضع هكذا قبل 20 عامًا، وربما يتغير بعد 10 أعوام، قد يُصبح النصر أو الاتحاد أو الفتح أو الفيحاء هو بوابة البطولات في السعودية وآسيا، لكن المنطق يقول أن الهلال اليوم هو الضمان الأكبر لتحقيق الألقاب في السعودية وآسيا حاليًا لعدة عوامل أبرزها الاستقرار الإداري والمالي، وأي لاعب سيُفضله على أي نادٍ آخر، إلا بسبب الحب والانتماء أو المال، وخير دليل هرولة نجوم المنتخب السعودي للتوقيع له مؤخرًا.

كان سهلًا جدًا أن يقول تاليسكا "اخترت النصر بسبب المال"، لن ينتقده أحد ولن يلومه أحد، لكن الواضح أنه أراد الخروج بمكاسب جماهيرية كبيرة من حواره مع "كورة"، سواء بحديثه السيئ عن حمدالله أو سبب اختياره النصر أو لعبه دورًا مهمًا وحيويًا في عودة الفريق وتحمله المسؤولية كما قال في غرفة الملابس ... أراد ذلك لكنه سعى له بأسوأ طريقة ممكنة باعتقادي، خاصة في الجزء الخاص بالمهاجم المغربي.