جيسوس يرعب جماهير الهلال بشأن عقده.. ويؤكد: لا أعرف موعد نهائي كأس الملك!

ماذا قال جيسوس بعد انتصار الهلال على التعاون بثلاثية؟

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لا يزال البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، يثير القلق بين جماهير الزعيم، حول عقده مع النادي، والذي يشرف على النهاية.

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المدرب البرتغالي قاد الهلال لفوز كبير على مضيفه التعاون، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وقال جيسوس، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن عقده سينتهي مع نهاية الموسم، ولا يعلم ماذا سيكون مصيره، مؤكدًا أن تركيز الفريق الحالي منصب على التتويج بالبطولات.

وكانت أنباء قد كشفت عن اتجاه إدارة الهلال، نحو تجديد عقد جيسوس لمدة موسمين، بعد إنجازه التاريخي مع الأزرق، حيث حقق الفريق رقمًا قياسيًا كصاحب أكبر رصيد من الانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، كما توج بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، فيما يتزعم صدارة ترتيب دوري روشن، برصيد 83 نقطة من 29 مباراة، وتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، كما ودع الفريق بطولة دوري أبطال آسيا، من الدور نصف النهائي.

وأضاف "أدركنا أنها ستكون مباراة صعبة أمام واحد من أفضل فرق الدوري، وتنافسه على مقعد آسيوي يؤكد ذلك، كما أننا لعبنا مباراة قوية قبل يومين، واللاعبون يشعرون بالإعياء"، كما انتقد جيسوس أرضية ملعب المباراة، قائلًا إن العشب كان مرتفعًا وهذا أثر على سهولة تناقل الكرة بين اللاعبين، ثم تحدث عن الصربي سيرجي سافيتش، لاعب وسط الهلال، قائلًا إنه لم يكن في أفضل حالاته، وكذلك مالكوم، بينما أشاد بالبرازيلي ميشايل الذي لعب أفضل مبارياته منذ بداية الموسم.

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ورد جيسوس على الجدل الدائر خلال الأيام الماضية، حول تصريحه السابق بأنه جاهز للخصم الذي سيواجهه في نهائي كأس الملك، في 31 مايو، رغم عدم إعلان اتحاد القدم عن موعد النهائي، ليعلق مدرب الهلال قائلًا "حققنا السوبر وأمامنا الدوري ونهائي كأس الملك الذي لا نعلم متى سيلعب ولكن نتوقع أن يكون نهاية الموسم"

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