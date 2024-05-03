"على الأهلي عد الجمايل" .. الهلال يلامس لقب دوري روشن بفوز كبير أمام التعاون

خطوة جديدة تقرب الهلال من لقب الدوري..

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلسلة انتصاراته في دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ بالفوز على التعاون، مساء اليوم الجمعة، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة 30.

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بهذه النتيجة.. رفع الهلال رصيده إلى النقطة 83، في صدارة جدول ترتيب الدوري، وبفارق 12 نقطة كاملة، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر "الوصيف".

الهلال سيطر على مجريات الشوط الأول بالكامل؛ حيث أهدر مجموعة من الفرص، خاصة عن طريق ناصر الدوسري، الذي سدد كرة خطيرة للغاية، مرت أعلى عارضة مرمى التعاون بقليل، وذلك في الدقيقة الثالثة.

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وشهدت الدقيقة 16، لقطة تحكيمية جدلية؛ عندما سقط النجم البرازيلي مالكوم، جناح نادي الهلال، داخل منطقة الـ18، عقب لعبة مشتركة مع حارس التعاون؛ إلا أن الحكم وبعد العودة إلى مساعديه في تقنية الفيديو "فار"، أمر باستئناف اللعب.

وظل التعادل مسيطرًا على الشوط الأول، حتى الدقيقة 40؛ عندما استغل المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، عرضية رائعة من الجناح البرازيلي ميشايل ديلجادو؛ ليحولها برأسه داخل الشباك التعاونية، معلنًا عن تقدم الهلال، بهدف مقابل لا شيء.

الشوط الثاني من مباراة التعاون والهلال

في الشوط الثاني.. واصل الهلال سيطرته على مجريات اللعب؛ ولكن بدون خطورة حقيقية، حتى جاءت الدقيقة 70، بتمريرات قصيرة أكثر من رائعة، بين متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والجناح البرازيلي ميشايل.

تمريرات سافيتش وميشايل، انتهت عند قدم الظهير الأيمن سعود عبدالحميد، الذي نجح في تسجيل هدف نادي الهلال "الثاني"، في مرمى التعاون.

بعد هدف سعود.. تقدم لاعبو التعاون إلى الأمام، حيث أنقذ المغربي ياسين بونو، حارس مرمى نادي الهلال، تسديدة خطيرة من النجم الأرجنتيني كريستيان جوانكا.

أما الهلال، أهدر العديد من الفرص؛ خاصة عن طريق مالكوم وميشايل، والقائد سلمان الفرج؛ كادت أن تضاعف النتيجة، في الدقائق الخمس الأخيرة من عمر المباراة، حتى جاء "البديل" صالح الشهري، وسجل الهدف الثالث، في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، وبطريقة أكثر من رائعة.

المثير في الأمر أن النادي الأهلي؛ هو أكبر المستفدين من هذه النتيجة؛ حيث تجمد رصيد التعاون عند النقطة 51، في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، خلف الراقي "الثالث" بـ4 نقاط.

جدير بالذكر أن للمركز الثالث، أهمية كبرى في الموسم الرياضي الحالي؛ حيث يتأهل صاحبه للمشاركة في بطولتي "النخبة الآسيوية" وكأس السوبر السعودي، في 2024-2025.

SHAHID