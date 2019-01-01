جيسوس يحضر مباراة الأهلي والوصل ويكشف سبب التواجد في دبي

تواجد المدير الفني السابق لنادي الهلال جيسوس في مدرجات ملعب "زعبيل" بدبي ملعب نادي الوصل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أظهرت كاميرات مباراة فريقي الوصل الإماراتي والأهلي السعودي المقامة حالياً بين الفريقين في منافسات كأس زايد للأندية العربية تواجد المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

وتواجد المدير الفني السابق لنادي الهلال جيسوس في مدرجات ملعب "زعبيل" بدبي ملعب نادي الوصل من أجل متابعة المباراة.

ويلتقي حالياً كلا الفريقين في دور الثمانية بذهاب كأس زايد للأندية العربية، بينما ستقام مباراة العودة على ملعب مدينة الملك عبدالله في جدة خلال الشهر الحالي.

⏱️نهاية الشوط الأول



الوصل 1 🆚 الاهلي 0

الوصل متقدم بهدف لعبد الله الجاسم في الدقيقة الأولى ⚽️



(@UAFAAC :📸) pic.twitter.com/J2cvyKcrT8 — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 16, 2019

ونقلت تقارير صحفية إماراتية تصريحات المدير الفني، الذي كشف فيه حقيقة التفاوض مع نادي إماراتي، وأوضح أنه في دبي لقضاء إجازة خاصة ولم يتواصل مع أي نادي إماراتي.

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يُذكر أن إدارة نادي الهلال كانت قد أقالت المدير الفني البرتغالي، وتعاقدت مع مدرب نادي العين الإماراتي زوران ماميتش.