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فيديو - لاعب الوصل يُسجل ثاني أسرع هدف بالبطولة العربية في شباك الأهلي

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هدف لاعب الوصل في مرمى الأهلي جاء بعد 41 ثانية فقط
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

سجل عبدالله جاسم هدف مباغت وسريع لفريق الوصل الإماراتي في شباك نظيره الأهلي السعودي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب زعبيل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

هدف لاعب الوصل في مرمى الأهلي جاء بعد 41 ثانية فقط من بداية المباراة، ليضع الكرة بسهولة في مرمى النادي الأهلي عقب عرضيه رائعة من زميله.

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ويعد هدف جاسم ثاني أسرع هدف في البطولة العربية للأندية، حيث شهدت النسخة الحالية تسجيل أسرع هدف في البطولة، وكان من نصيب لاعب المريخ السوداني.

وسجل محمد عبد الرحمن يوسف، مهاجم فريق المريخ السوداني، أسرع هدف في البطولة العربية هذا الموسم في شباك فريق اتحاد الجزائر، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب ثمن نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

جاء هدف مهاجم المريخ السوداني بعد مرور 24 ثانية فقط من انطلاق المباراة التى جمعت الفريقين حينها على ملعب "المريخ".

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