فيديو - لاعب الوصل يُسجل ثاني أسرع هدف بالبطولة العربية في شباك الأهلي

هدف لاعب الوصل في مرمى الأهلي جاء بعد 41 ثانية فقط

فيسبوك تويتر ماجد جزر

سجل عبدالله جاسم هدف مباغت وسريع لفريق الوصل الإماراتي في شباك نظيره الأهلي السعودي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب زعبيل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

هدف لاعب الوصل في مرمى الأهلي جاء بعد 41 ثانية فقط من بداية المباراة، ليضع الكرة بسهولة في مرمى النادي الأهلي عقب عرضيه رائعة من زميله.

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ويعد هدف جاسم ثاني أسرع هدف في البطولة العربية للأندية، حيث شهدت النسخة الحالية تسجيل أسرع هدف في البطولة، وكان من نصيب لاعب المريخ السوداني.

في الثانية 40..

عبد الله جاسم يسجل الهدف الأول للوصل برأسية بارعة.. #كأس_زايد_للأندية_الأبطال#الوصل_الأهلي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/LxRfsuJGlq — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 16, 2019

وسجل محمد عبد الرحمن يوسف، مهاجم فريق المريخ السوداني، أسرع هدف في البطولة العربية هذا الموسم في شباك فريق اتحاد الجزائر، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب ثمن نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

💢 عبدالله الجاسم لاعب الوصل الإماراتي يُسجل ثانى أسرع هدف في بطولة #كأس_زايد_للأندية_الأبطال في الثانية 41، بعد محمد عبدالرحمن لاعب المريخ السوداني بـ23 ثانية.👌 pic.twitter.com/pBUvnFVO8m — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 16, 2019

جاء هدف مهاجم المريخ السوداني بعد مرور 24 ثانية فقط من انطلاق المباراة التى جمعت الفريقين حينها على ملعب "المريخ".