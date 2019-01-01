جيسوس: لست سعيدًا بإصابة أجويرو ولم أقدم الأفضل لمانشستر سيتي

المهاجم البرازيلي يعد بتعويض غياب ألكون

أعرب مهاجم مانشستر سيتي جابرييل جيسوس عن حزنه، لخروج زميله الأرجنتيني سيرخيو أجويرو من حسابات المدرب بيب جوارديولا، بداعي الإصابة التي ستعيقه عن اللعب بضعة أسابيع.

وقال المهاجم البرازيلي في حديثه مع الصحفيين قبل مباراة شاختار في دوري أبطال أوروبا "لست سعيدًا لإصابة أجويرو، أشعر بانزعاج عندما يصاب أحد أصدقائي.

وأضاف "لكني على أتم الاستعداد للعب، وأبذل كل ما في وسعي في كل حصة تدريبية، أعرف أن الأمور ليست سهلة بسبب جلوسي على مقاعد البدلاء، لكني أعمل دائمًا على تطوير نفسي".

وتابع "كنت أعرف أنني لن أحصل على فرصتي بسهولة قبل قدومي إلى النادي، خاصة في وجود مهاجم مثل أجويرو، هو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي، مع ذلك بداخلي اعتقاد بأنني لدي فرصة كبيرة للعب مع بيب ومع هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين".

وبخصوص العنصرية التي يتعرض لها أبناء وطنه في أوكرانيا مؤخرًا، قال "تحدث مع لاعبي شاختار، ما حدث لم يكن جيدًا على الإطلاق، وإذا واصلنا الحديث عن هذا الأمر فلن يحدث أي جديد. ما أستطيع قوله بعد حديثي معهم أنهم ليسوا سعداء".

وبخصوص شراكة أجويرو، قال "سيرجيو لاعب أكثر من رائع، وقد تعلمت منه أشياء كثيرة وما زلت أتعلم منه".

وأنهى حديثه "أريد تطوير وتحسين نفسي، وهذا ما أفعله كل يوم، حيث أتدرب وأعمل بشكل جيد، وسأواصل العمل بهذه الطريقة، فأنا ألعب لنادٍ كبير ومع لاعبين كبار، ولذا يجب أن أتحسن وأتطور".