جوارديولا: دفاع مانشستر سيتي يتحسن وأجويرو لن يعود الآن

الفيلسوف يعول كثيرًا على بديل أجويرو في فترة ازدحام جدول المباريات

كشف مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، عن آخر مستجدات الإصابة التي تعرض لها مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أجويرو أثناء مشاركته في مباراة أول أمس السبت أمام تشيلسي، التي حسمها الفريق السماوي بهدفين مقابل هدف في البريميرليج.

واضطر الهداف التاريخي للسكاي بلوز لمغادرة الملعب في الشوط الثاني، لتأتي العواقب وخيمة بعد الكشف عن نتائج الفحص الطبي، الذي خضع له صهر مارادونا السابق، للاطمئنان على إصابته العضلية.

وعندما سُئل الفيلسوف عن آخر مستجدات أجويرو، أجاب في حديثه مع الصحفيين على هامش مباراة شاختار دونتسك الأوكراني في دوري الأبطال "أعتقد أنه سيغيب عن مباراة الديربي"، في إشارة واضحة إلى احتمال غيابه لفترة طويلة، كون مباراة ديربي مانشستر ستقام على ملعب "الاتحاد" في السابع من الشهر المقبل.

أما عن رأيه في الأداء الدفاعي لفريقه في ظل النقص العددي الحاد في هذا المركز، فقال "بشكل عام. يبدو لي أننا نتحسن من مباراة لأخرى، خسرنا بعض اللاعبين بداعي الإصابة، وها قد عاد ميندي من الإصابة بعد فترة طويلة وأنجيلينو وجواو جديدان. وأنا راضٍ جدًا عما فعلناه".

كما أثنى على بديل أجويرو، وهو البرازيلي جابرييل جيسوس، وقال عنه "الأمر ليس سهلاً بالنسبة له. لا يوجد مهاجم آخر بهذا المستوى يمكن أن يتعامل بهذا التواضع مع موقفه. إنه رجل صادق ويحترم أجويرو، ويعرف جيدًا أن أجويرو يلعب أكثر منه، لكني أحاول الاعتماد على الاثنين".

وتابع "سنفتقد سيرجيو، لكننا ننتظر الكثير من جابرييل. الإصابات؟ نحن على أعتاب فترة صعبة قادمة، سنخوض مباريات كثيرة في وقت قصير للغاية، وأنا لا أفكر في الإصابات، لأن لدينا عدد كاف من اللاعبين الجيدين في كل المراكز".

وختم "رودري ودافيد سيلفا لائقان، أما أجويرو سيغيب عن بعض المباريات، ربما سيغيب بضعة أسابيع، لا أعرف بالضبط موعد عودته، لكنه يعاني من إصابة على مستوى الفخذ".