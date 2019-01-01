جيرو مرشح للعودة إلى أرسنال

جيرو ينتظر الميركاتو لتحديد مصيره.. وأرسنال ينتظر رفقة إنتر

قالت مصادر صحفية إنجليزية إن المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو نجم تشيلسي الحالي بات مرشحًا لانتقال والعودة صفوف إلى أرسنال .

وكان جيرو قد ابتعد عن المشاركة مع تشيلسي خلال هذا الموسم وفقًا لتفضيلات المدرب فرانك لامبارد والذي يفضل عنه الثنائي تامي أبراهام وميتشي باتشواي.

وحول ذلك، فإن المدير الفني الجديد لأرسنال مايكل أرتيتا قد وضع نصب عينيه التعاقد مع المهاجم الفرنسي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويريد أرتيتا تعزيز فريقه في الميركاتو بعد توليه منصب المدير الفني، حيث يرى أن خطي الدفاع ووسط الملعب يحتاجان إلى مزيد من الإضافات.

وفي الوقت الذي ظهر فيه إنتر الإيطالي كأبرز المهتمين بخدمات جيرو، ظهر أرسنال ليدخل على قائمة المهتمين ويبدي رغبته في استعادة مهاجمه السابق.

وفي هذه الحالة تتوقع الصحف الإنجليزية أن تذهب تفضيلات جيرو إلى البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز وتفضيله عن خوض تجربة جديدة في السيري آ.

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يذكر أن أوليفييه جيرو كان قد صرح من قبل أنه بات غير سعيد بوضعه الجديد في الفريق، الأمر الذي بدأ من منتصف الموسم الماضي بعد تعاقد البلوز مع هيجواين على سبيل الإعارة.