جيرو: كنت على وشك الرحيل وأحلم باليورو

جيرو يكشف حقيقة اقترابه من إنتر ولاتسيو وحلمه بالفوز بكأس الأمم الأوروبية

كشف مهاجم تشيلسي الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو أنه كان قاب قوسين أو أدنى من مغادرة فريقه خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان جيرو قد ارتبط بالانتقال إلى العديد من الأندية أبرزها إنتر ولاتسيو خلال يناير الماضي، ولكن الميركاتو الشتوي انتهى وظل اللاعب مع فريقه.

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وحول ذلك، قال جيرو إنه كان على وشك المغادرة ولكنه وجد نفسه بين معسكرين، وظلت المفاوضات معلقة هنا وهناك حتى انتهى موسم الانتقالات.

وأضاف: "كنت أطمح للمشاركة في مباريات أكثر في الأشهر المتبقية من الموسم من أجل المشاركة مع منتخب فرنسا في اليورو وضمان الحصول تلك الفرصة"

وتابع: "كنت أشعر بالإحباط بسبب قلة المشاركة مع تشيلسي هذا الموسم وما حدث في نهاية الموسم الماضي، ولكنني سأبذل قصارى جهدي وأقاتل من أجل الحصول على مكان في تشكيل ديدييه ديشان"

وأردف: "هدفي الشخصي الآن هو أن أحصل على فرصة لعب أكبر عدد ممكن من المباريات، والفوز بكأس العالم يجعلني متحمسًا أكثر للفوز باليورو"

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يذكر أن أوليفييه جيرو قد تم تهميشه هذا الموسم مع تشيلسي من قبل المدرب فرانك لامبارد، والذي أعطى الفرصة بدوره للمهاجم الصاعد تامي أبراهام.