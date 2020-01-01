كوفاسيتش يطالب لاعبي تشيلسي بالاستيقاظ قبل خسارة المركز الرابع

كوفاسيتش يحث لاعبي البلوز على الاستفاقة..

طالب ماثيو كوفاسيتش، نجم تشيلسي الإنجليزي، زملاءه بالتركيز خلال الفترة المقبلة، بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد ، مساء أمس الإثنين.

وتعرض تشيلسي للخسارة بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب "ستامفورد بريدج"، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي أصبح مهددًا بفقدان المركز الرابع، إذ يبتعد بفرق نقطة واحدة عن المركز الخامس، ونقطتين ع المركز السادس.

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وقال كوفاسيتش، في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "نحن بحاجة إلى تحسين الكثير من الأمور؛ لأننا أمامنا مباريات صعبة وعلينا أن نركز".

وأضاف الدولي الكرواتي: "علينا أن نتدرب بجد كل يوم، للاستعداد بشكل أفضل لمبارياتنا، ومحاولة تجنب أخطائنا؛ لأننا نرتكب عديد الأخطاء في هذه النوعية من المباريات ونُعاقب على ذلك".

وتابع: "أمامنا أسبوع للاستعداد جيدًا لمواجهة توتنهام ، نحن نعلم أن هذه المباراة تعني الكثير لنا، بسبب وجودهم خلفنا مباشرة في سلم الترتيب، لذلك نحن بحاجة إلى إعداد أنفسنا جيدًا للفوز بهذه المباراة في ملعبنا".

وواصل: "ما زلنا في المركز الرابع، لذلك نحن في وضع جيد حتى الآن، لكننا بحاجة إلى الاستيقاظ لأنهم قادمون من الخلف، نحتاج أن نلعب المباريات المقبلة، مثلما لعبنا في بداية الموسم مع تغيير بعض الأشياء أيضًا".

وتطرق كوفاسيتش، للحديث عن مواجهة مانشستر يونايتد، موضحًا: "لعبنا جيدًا في البداية، لكن الأمر نفسه دائمًا أمامهم، فنحن من يلعب جيدًا ونخلق فرصًا ولا نسجل، وهم يسجلون من فرصة واحدة".

وأكمل: "لقد خسرنا النقاط الثلاث وهذا الشيء الأهم، لكننا قدمنا مباراة جيدة، مثلما نفعل طوال الموسم تقريبًا، لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء السخيفة وخسرنا اللقاء".

وأتم: "لا نزال فريقًا صغيرًا للغاية ونحتاج إلى الكثير من التحسن، الآن سوف نرى ما إذا كنا فريقًا رائعًا؛ لأننا في انتظار مباريات صعبة للقتال من أجل المركز الرابع، وعلينا أن نثبت أنفسنا".

وسيلتقي تشيلسي مع توتنهام، السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي ، قبل أن يواجه بايرن ميونخ ، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا .