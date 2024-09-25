"لا أحد منا مثالي" .. نجم إنجلترا السابق يكسر عزلته بعد تورطه في فضيحة "الرسائل الجنسية"

"انتظروا عودتي لكرة القدم في أقرب وقت"

كسر الدولي الإنجليزي السابق جيرمان جيناس، لاعب توتنهام السابق ومحلل بهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، فترة عزلته الطويلة وخرج للحديث أخيرًا بعد تورطه في فضيحة التحرش الجنسي بزميلاته.

وتعاملت "بي.بي.سي" بحزم مع جيناس بعد ظهور رسائل جنسية أرسلها لزميلتين، حيث تم فصله من عمله في برنامج "The one show" أغسطس الماضي، وإزالة اسمه من مواقع الويب الخاصة بالهيئة البريطانية العريقة.

ونشر جيناس رسالة في مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة "إنستجرام"، قال فيها: "ها أنا ذا أعود بعد فترة انقطاع طويلة عن وسائل التواصل الاجتماعي، أعترف أنني أخطأت وسأتعلم من هذه الأزمة، حتى أصبح شخصًا أفضل".

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وأضاف: "لا أحد منا مثالي، وعلينا فقط أن نجد طريقة للمضي قدمًا، ورعاية أطفالنا وعائلاتنا بأفضل طريقة ممكنة. شكرًا لكل من دعمني لتخطي هذه الأزمة لقد كان الأمر لطيفًا حقًا".

وتابع جيرمان: "لقد فتحت هذه الأزمة عيني على شيء مهم، فقدت نوعًا ما الاتصال بالمتابعين على طول الطريق وكان من الجيد إعادة الاتصال بالعديد منكم الذين كانوا لطفاء بما يكفي لإرسال رسائل لي".

وتحدث جيناس عن العودة المحتملة إلى مهام عمله في تحليل المباريات، قائلاً: "هناك بعض الأشياء المثيرة التي كنت أعمل عليها، لذلك سيكون لديكم جميعًا ما تتطلعون إليه قريبًا جدًا. آمل أن أعود للحديث عما أحبه، وهو كرة القدم، شكرًا جزيلاً وسأراكم قريبًا".