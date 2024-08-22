بسبب "سلوك غير لائق".. نجم إنجلترا السابق خارج "بي بي سي!"

لا مفر من الإدانة..

تمت إقالة الدولي الإنجليزي السابق جيرمان جيناس من قبل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بسبب سلوكه غير اللائق، حسبما كشفت صحيفة "دايلي ميل".

وتم طرد مذيع برنامج One Show هذا الأسبوع وإزالته من مواقع الويب الخاصة بالهيئة البريطانية العريقة.

وتقول مصادر في بي بي سي لصحيفة "دايلي ميل" إنهم لن يستضيفوا برنامج جيناس المسائي بعد الآن بأثر فوري.

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وقال أحدهم للصحيفة: "لقد كان كل ذلك بمثابة صدمة كبيرة ولكن تم إخبار زملائه الآن بكافة الامور وهو لن يعود".

لقد أصيب زملاؤه بالذهول، ولم يتوقعوا حدوث ذلك على الإطلاق، وحسب الصحيفة فقد أخفت الهيئة الأخبار عنهم طيلة التحقيق قبل أن تفاجئهم بأخبار السلوك غير اللائق.

لم يتحدث نجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق بعد عن إقالته - بل وبدا ضاحكًا أثناء استضافته العرض المباشر لـ TalkSport Drive في الساعة 4 مساءً اليوم بالتوقيت المحلي، بعد دقائق فقط من إقالته من "بي بي سي".

كان من المقرر أن يظهر جيناس في البرنامج نفسه مرة أخرى يوم الجمعة، لكن "دايلي ميل" تؤكد أن الأمر لن يكون كذلك.

الشكاوى المتعلقة بـ "سلوكه في مكان العمل" قد أثيرت معه من قبل الهيئة قبل بضعة أسابيع، واتخذت الإجراءات اللازمة.