جيرارد يُرحب بتمديد عقده مع رينجرز لسنوات قادمة

قبل ضمان الترشح للأدوار الإقصائية لليوربا ليج

أكد أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، أنه على وشك تجديد عقده مع ناديه الاسكتلندي جلاسكو رينجرز، وذلك في حديثه مع وسائل الإعلام البريطانية اليوم الأربعاء.

وتولى زعيم "أنفيلد روود" سابقًا القيادة الفنية للنادي العريق الاسكتلندي العام الماضي، وفي موسمه الأول قاده لإنهاء الموسم في مركز الوصافة خلف المهيمن على البطولات في السنوات الماضية سيلتك.

وهذا الموسم، ينافس الغريم الأزلي بكل ضراوة، والآن يحتل المرتبة الثانية بفارق نقطتين فقط عن حامل اللقب في السنوات الماضية.

وفي رده على سؤال حول مستقبله، قال جيرارد "أود القول بأن المسؤولين في النادي اتصلوا بي قبل أسبوع أو عشرة أيام للاتفاق على عقدي الجديد".

وأضاف "كان قرارًا سهلاً للغاية. والمحادثات كانت واضحة وإيجابية، وقبل أي شيء أنا سعيد هنا، وممتن لحصولي على فرصة إدارة نادي بهذا الحجم".

وختم حديثه في هذه الجزئية "أنا جائع ومصمم على إعادة النادي لوضعه الطبيعي –استعادة الألقاب في المستقبل القريب-".

وجاءت تصريحات جيرارد المبشرة لمشجعي النادي قبل ساعات من لقاء يونج بويز الحاسم في دوري مجموعات الدوري الأوروبي، حيث يسعى جلاسكو للخروج ولو بنقطة واحدة، لضمان الترشح للأدوار الإقصائية.