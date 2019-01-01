أحد ملاك ليفربول ينجو من حادث طائرة

مايك جوردون ينجو من حادث مشابه لحادث مالك ليستر سيتي

نجا أحد مدارء وملاك ليفربول مايك جوردون من حادث طائرة أليم كاد يودي بحياته كما حدث مع مالك ليستر سيتي منذ أشهر قليلة.

وكان ليفربول قد لعب في سالزبورج العاصمة النمساوية مساء أمس أمام فريق ريد بول وفاز بثنائية في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة سكاي سبورتس أن مايكل جوردون أحد ملاك متصدر الدوري الإنجليزي نجا من حادث كارثي في مطار جون لينون بمدينة ليفربول.

وذكرت سكاي أن الحادث قد وقع نتيجة انحراف الطائرة عن مسارها على المدرج الخاص بملعب أنفيلد، حيث الاجتماع المقرر لمسؤولي النادي عقب المباراة.

ولم يؤدِ الحادث إلى إصابة أي شخص، حيث كانت تحمل 3 من أفراد الطاقم الإداري للريدز، وصلوا جميعهم دون إصابات إلى الاجتماع الذي كاد يتحول إلى مأساة.

وقال المتحدث باسم مطار جون لينون إن الحادث لم يحدث أي ضرر لأي شحص، ووقع في السادسة من صباح اليوم حين انحرفت الطائرة عن مهبطها.

وتم إغلاق المدرج حتى الظهر قبل أن يتم فتحه بشكل طبيعي، وتم تحويل الرحلات القادمة إلى المطار بما فيها تلك التي كانت تنقل جماهير الريدز إلى مطار مانشستر.

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يذكر أن مالك ليستر سيتي قد لقي مصرعه رفقة شخص آخر منذ أشهر بعد تحطم الطائرة الهيليكوبتر التي كانت تنقله من ملعب كينج باور ستاديوم.