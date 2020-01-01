جيجز: أتحدث مع زيدان؟ لغته الإنجليزية ضعيفة للغاية

ريان جيجز يدعم جاريث بيل ويتحدث عن أزمته مع زيدان في ريال مدريد

قال ريان جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز إنه لا يتواصل مع المدير الفني لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان كون لغته الإنجليزية غير جيدة..

ويأتي ذلك بعد أيام من استدعاء جيجز لجاريث بيل ضمن قائمة المنتخب الويلزي التي ستشارك في منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ويعيش بيل فترة صعبة مع ريال مدريد إذ لم يشارك مع الفريق الملكي منذ أشهر ويبدو خارج حسابات المدير الفني للفريق الملكي زين الدين زيدان.

المزيد من الفرق

ولكن رغم عدم مشاركته مؤخرًا، فإن جيجز يثق في قدراته حيث استدعاه لقائمة المنتخب وأكد أنه دائمًا ما يكون في الموعد في وقت الحاجة.

وقال جيجز إن جاريث بيل لاعب مميز ولم يخذله من قبل فيما يتعلق بالمنتخب الويلزي، ويلعب جميع المباريات بكل ما يمتلك من قوة.

وأضاف: "لقد أخبرت بيل دائمًا أنه إذا أراد التحدث فسوف أستمع إليه وسأكون أكثر من سعيد بمساعدته في أي شيء، إنه يتمتع بالخبرة والمهنية الكافية للاعتناء بنفسه ولكي يصبح أفضل"

وتابع: "هل أتحدث مع زيدان؟ لغتي الفرنسية والإسبانية غير جيدة، وهو كذلك لا يتحدث الإنجليزية بشكل جيد، لا يمكننا أن نتحدث"

وكان جيجز قد دعم جاريث بيل منذ أيام في تصريحات مساندة له بعد استدعائه لقائمة المنتخب الويلزي مباشرة مؤكدًا أنه دائمًا ما يكون في الموعد ولا يخذله.

نيمار وليفاندوفسكي .. كيف كان مستقبل مانشستر يونايتد ليكون لو استمر فان جال؟

يذكر أن جاريث بيل قريب من الرحيل عن ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية، ولكن عدم توافر من يدفع راتبه الضخم هي المشكلة بالنسبة له.