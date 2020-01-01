جيجز يدعم جاريث بيل ويؤكد: لم يخذلني قط

ريان جيجز يدعم جاريث بيل في أعقاب أزماته مع ريال مدريد

قال ريان جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز إن نجم ريال مدريد جاريث بيل لاعب مميز ويكون في الموعد دائمًا كلما احتاجه منتخب بلاده.

ويأتي ذلك في أعقاب استدعاء جيجز لجاريث بيل ضمن قائمة المنتخب الويلزي التي ستشارك في منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ويعيش بيل فترة صعبة مع ريال مدريد إذ لم يشارك مع الفريق الملكي منذ أشهر ويبدو خارج حسابات المدير الفني للفريق الملكي زين الدين زيدان.

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ولكن رغم عدم مشاركته مؤخرًا، فإن جيجز يثق في قدراته حيث استدعاه لقائمة المنتخب وأكد أنه دائمًا ما يكون في الموعد في وقت الحاجة.

وقال جيجز إن جاريث بيل لاعب مميز ولم يخذله من قبل فيما يتعلق بالمنتخب الويلزي، ويلعب جميع المباريات بكل ما يمتلك من قوة.

وأضاف: "هو يهتم بنفسه كثيرًا ويسعى من أجل التطور والتحسن بمرور الوقت، إنه يعمل بكل اجتهاد وهذا يسعدني كثيرًا ويجعلني أكثر ثقة في قدراته"

وتابع: "بالطبع أريد أن يلعب كل لاعبي المنتخب مع أنديتهم بصورة مستمرة، الأمر يكون محفزًا للغاية ويمنحهم القدرة على التحسن والتطور"

وأردف: "بيل متحمس دائمًا وهذا ما نراه كلما شارك مع المنتخب، لذلك أنا أدعمه دائمًا وأثق فيه لأنه لم يعطني الفرصة لغير ذلك في أي من المواقف السابقة"

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يذكر أن جاريث بيل قريب من الرحيل عن ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية، ولكن عدم توافر من يدفع راتبه الضخم هي المشكلة بالنسبة له.