وكيل جاسبيريني يرد رسميًا .. حقيقة خلافة مدرب أتالانتا لماتياس يايسله في الأهلي

مستقبل يايسله غامض مع الأهلي في ظل فشل التتويج بأي لقب..

كشف كلاوديو موسيو، وكيل أعمال الإيطالي جيان بييرو جاسبيريني، المدير الفني لنادي أتالانتا الإيطالي، عن حقيقة تولي المدرب البالغ من العمر 66 سنة، قيادة فريق الأهلي السعودي، خلفًا للألماني ماتياس يايسله.

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جاسبيريني الذي يقود أتالانتا منذ صيف عام 2016، يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم حتى 30 يونيو 2025؛ حيث صنع التاريخ معه في الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، بالتتويج بلقب الدوري الأوروبي.

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وفي هذا السياق.. نفى موسيو في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، تولي جاسبيريني القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ قائلًا: "أعتقد من الصعب أن يعمل في السعودية".





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وأشار وكيل المدير الفني الإيطالي إلى أن المدرب المخضرم سبق ورفض عرضًا من المملكة العربية السعودية، خلال العام الماضي؛ خاصة أنه يحترم عقده مع نادي أتالانتا.



وعلى الرغم من ذلك.. لم يغلق كلاوديو موسيو الباب أمام انتقال جيان بييرو جاسبيريني، إلى الملاعب السعودية مستقبلًا، مؤكدًا أن كل شيء ممكن في عالم الساحرة المستديرة.



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وكان برنامج "Ti Amo Calciomercato" ذكر مساء أمس الثلاثاء، أن جاسبيريني قد ينتقل إلى السعودية، وأن الأهلي هو المرشح الأقوى للتعاقد معه؛ بسبب علاقته مع الويلزي لي كونجيرتون، المدير الرياضي للعملاق السعودي، حيث سبقا وعملا معًا في أتالانتا.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا يحتل "المركز الثاني"، في جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2024-2025، برصيد 31 نقطة من 14 مباراة؛ وبفارق نقطة وحيدة فقط عن نادي نابولي "المتصدر".