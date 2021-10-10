جو جيلهاردت: شبيه روني وماكينة أهداف ليدز يونايتد

ظهر اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا لأول مرة في إيلاند رود بعد دفع ليدز يونايتد مبلغ يصل إلى 1.6 مليون جنيه استرليني لضمه من ويجان في 2020

لقد كانت من نوع الأهداف الرائعة، حيث أرسل قذيفتين الأولى من على بعد 35 مترًا والثانية من على بعد 50 مترًا تقريبًا، ونُفذت كليهما بإتقان.

بالنسبة للمتابعين لجو جيلهاردت ، كانتا ببساطة الأحدث في سلسلة طويلة من الضربات الرائعة ، وإثباتًا إضافيًا ، أن ليدز يونايتد لديه جوهرة.

أثارت ثنائية جيلهاردت الرائعة لفريق ليدز تحت 23 عامًا في ليفربول في سبتمبر بالتأكيد الانتباه ، على الرغم من أن الرجل نفسه أصيب بخيبة أمل لعدم إنهاء المباراة ، بعد أن أضاع ركلة جزاء في الشوط الثاني.

لا تقلق. بعد يومين جاءت فرصة لتصحيح الأمر ، هذه المرة للفريق الأول ، في مباراة الدور الثالث لكأس كاراباو في فولهام.

وهكذا انتهى ظهور جيلهاردت الأول مع ليدز بتسديده لركلة الجزاء السادسة لفريقه في ركلات الترجيح في كرافن كوتيدج.

نفذ ركلته بثقة ، وشق فريق مارسيلو بيلسا طريقه في النهاية نحو الفوز، وضرب موعدًا مع آرسنال في الجولة الرابعة ، حيث يتطلع جيلهاردت في فرصة أخرى للتألق.

بيلسا معجب بالتأكيد. يقول الأرجنتيني: "إنه لاعب دائمًا ما يخلق خطرًا في المباراة. إنه لاعب أكثر ارتباطًا بإنهاء الفرص من إنشائها ، لكن لديه القدرة للتغلب على الخصم ولديه تسديدة أخيرة ، وهي نقطة نهاية جيدة جدًا".

جيلهاردت يطرق أبواب إيلاند رود في الوقت الحالي. بعد انتقاله من ويجان أثليتيك في صيف عام 2020 ، كان تطور البالغ من العمر 19 عامًا واضحًا للعيان.

قال جيلهاردت لصحيفة يوركشاير إيفيننج بوست في يونيو: "لقد فقدت ثمانية كيلوجرامات. كانت هناك صورة على وسائل التواصل الاجتماعي عندما وقعت ، وواحدة مع كأس [الدوري الممتاز القسم الثاني تحت 23 عامًا] ، ويمكنك رؤيتها.

"عندما جئت إلى هنا لم يكن لدي الكثير من المعلومات حول مستويات التغذية أو اللياقة البدنية ، لذلك تعلمت الكثير.

"عندما كنت في الحالة التي كنت فيها قبل مجيئي ، كنت أجري ثمانية كيلومترات أو تسعة كيلومترات كحد أقصى في المباراة. أعتقد أن متوسط الموسم الماضي كان 10 أو 10.5 كيلومترات لكل مباراة ".

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نظام التدريب المكثف لبيلسا ، بما في ذلك تدريب "كرة القتل" يوم الثلاثاء ، يعني أنه لا يوجد مكان للاختباء. اللياقة البدنية هي كل شيء ، ويمكن لعائلة جيلهاردت رؤية الاختلاف منذ انتقاله إلى وست يوركشاير.

لم يكن طويلاً من قبل. لكنه كان دائمًا قويًا ، والآن هو أقوى ، وأصغر حجمًا ، وأسرع ، وأذكى. يبدو أنه لاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لن يمر وقت طويل قبل أن يصبح أيضًا نجم فريق تحت 23 عامًا في ليدز ، بعد أن سجل 17 هدفًا في 22 مباراة منذ بداية الموسم الماضي ، لكنه أيضًا جزء كبير من خطط الفريق الأول لبيلسا.

جلس على مقاعد البدلاء عدة مرات هذا الموسم ، ولم يعد ظهوره الأول مع الفريق الأول سوى مسألة وقت.

عرفت عائلته في سن مبكرة أن لديهم موهبة في أيديهم. يتذكر عمه ، الذي يُدعى أيضًا جو ، اكتشاف براعة جيلهاردت في القدم اليسرى عندما كان يبلغ من العمر ثمانية أو تسعة أشهر ، عندما كان يرمي له زوجًا من الجوارب الملفوفة في كرسي هزاز الطفل. بعد فترة وجيزة ، كان يقوم بمتابعة كرة القدم بالحجم الكامل.

😬 Fulham fans: "Who are ya?"

😎 Joe Gelhardt: "That's who!" pic.twitter.com/3w0cAcB852 — Leeds United (@LUFC) September 22, 2021

العم جو هو أيضا المسؤول عن لقب جيلهاردت "جوفي". كان فيلم "Coming to America" ​​هو فيلمه المفضل عندما كان طفلاً ، ومن ثم حصل الشاب على اللقب. حتى أساتذته ، في البداية في مدرسة Netherton Moss الابتدائية ، ثم لاحقًا في St Ambrose Barlow و Chesterfield High ، كانوا يشيرون إليه باسم "جوفي".

نشأ جيلهاردت بين صفوف مشجعي ليفربول ، وكان محبًا لفيرناندو توريس على وجه الخصوص. أتيحت الفرصة لفريق الريدز مرتين للتعاقد معه ، سواءً في مرحلة ما قبل الأكاديمية أو كلاعب تحت 10 سنوات ، لكن الأمر فشل في المرتين. سيظل جيلهاردت مشجعًا دائمًا ، ولكن مثل زميله في المنزل شون ماكجورك (لاعب آخر ضمه ليدز من ويجان) ، فإنه يفضل الريدز أكثر من أي فريق آخر.

أمضى بعض الوقت في كل من إيفرتون وترانمير روفرز عندما كان شابًا ، لكن ويجان هو من وقع له. كيني ويليامز ، رئيس الأكاديمية بالنادي ، ضغط بشدة للحصول عليه ، بعد أن رآه يسجل ثلاثية ضد لاتيكس لفريق مارين المحلي عندما كان يبلغ من العمر 10 سنوات.

سجل جيلهاردت ثلاثية أخرى ، هذه المرة ضد ليفربول ، خلال تجربة استمرت ستة أسابيع في ويجان ، وكان تقدمه سلسًا بعد ذلك. غالبًا ما كان يُشبه واين روني ، بسبب اللياقة البدنية التي يتمتع بها وكذلك ولعه بالأهداف الرائعة.

يقول نيك تشادويك ، مدربه السابق في الأكاديمية: "لم يفشل أبدًا في التأثير في المباراة. لقد كان حلمًا يجب إدارته".

كان جيلهاردت جزءًا من فريق ويجان تحت 18 عامًا المثير الذي اكتسح الجميع في عام 2019 ، وفاز بلقب دوري البطولة الإنجليزي للشباب وكأس لانكشاير للشباب.

أمثال كايل جوزيف [شلتنهام ، المعار من سوانزي] ، وجنسن وير [برايتون] وتشارلي جولي [ترانمير] من ذلك الفريق قد حققوا نجاحات بالفعل على المستوى الأول ، في حين أن ماكجورك وألفي ديفين ، اللذين أصبحا أصغر هدافي توتنهام على الإطلاق في كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي ظهرا أيضًا.

مع معاناة ويجان مالياً على مستوى الفريق الأول ، جاءت فرصة جيلهاردت في أغسطس 2019 ، حيث ظهر كبديل في الشوط الثاني ضد بارنسلي في دوري البطولة الإنجليزية. وجاءت فرصته الثانية ، بعد أسبوعين في هال ، وسجل هدفه الاحترافي الأول ، وهو هدف ذكي نموذجي بقدمه اليسرى في مباراة انتهت بالتعادل 2-2.

سيكون هناك 17 ظهورًا آخر في ذلك الموسم ، بما في ذلك بضع بدايات ، ولكن بحلول نهاية الموسم كان من الواضح أنه سيحتاج إلى البيع من أجل تحقيق التوازن. لم يكن يريد المغادرة ، لكنه كان يعلم أنه مضطر إلى ذلك.

أراده ليستر سيتي ، لكن ليدز كان أكثر من ضغط. مدير كرة القدم فيكتور أورتا ، على وجه الخصوص ، كان له دور فعال في الصفقة ، حيث قدم حزمة فيديو شاملة ، تظهر جيلهاردت بالضبط كيف وأين يمكن أن يتناسب مع فريق بيلسا.

كانت الرسوم الأولية 700 ألف جنيه استرليني (950 ألف دولار) ، مع إضافات أخرى قد تصل إلى 1.6 مليون جنيه إسترليني (2.1 مليون دولار). وحيث أن جيلهاردت حصل على أول استدعاء له في إنجلترا تحت 21 عامًا ويقترب من فريق ليدز الأول ، يمكن أن يتوقع ويجان المزيد من المكاسب في الأشهر والسنوات القادمة ، بالتأكيد.

🔥 Unstoppable! Joffy is on fire! pic.twitter.com/RkC4LufNKx — Leeds United (@LUFC) September 24, 2021

كان أنتوني باري مدرب فريق جيلهاردت الأول في ويجان ، وهو الآن جزء من طاقم عمل توماس توخيل في تشيلسي ، ولا يمكنه التحدث بدرجة كافية عن مهمته السابقة.

"جوفي لديه القدرة على أن يصبح لاعبًا مميزًا جدًا" ، هكذا قال باري لموقع جول. "لديه القدرة على تحديد المباريات وأن يكون مدمرًا في اللحظات الكبيرة ، وليس لدى الكثير من اللاعبين الشباب ذلك.

"لتتماشى مع ذلك ، فهو طفل رائع يحب لعب كرة القدم ، وعندما يكون لديك هذا الحماس والشهية للعبة ، فإن هذه الأنواع من اللاعبين عادة ما تجد طريقة للنجاح."

من الواضح أن مستقبل جيلهاردت مشرق ، وسيتغنى به جمهور ليدز إذا صنعه هناك.

شاشة التوقف على هاتف والدته لين هي صورة له في إيلاند رود ، منذ أن كان "جوفي" في مباراة ودية بين إنجلترا وكوستاريكا في عام 2018.

لن يمر وقت طويل ، بالتأكيد ، قبل أن تتمكن من تغييرها إلى واحده له على أرض الملعب.