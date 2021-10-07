مالك تيلمان: "بوجبا" الجديد مع بايرن ميونخ الذي تحول لماكينة أهداف

شارك اللاعب صاحب الـ 19 عامًا بالفعل مع الفريق الأول البافاري، خاصة بعد تغير مركزه من خط الوسط للمهاجم

عند الحديث عن أكاديمية بايرن ميونخ، سنرى أن نهج الإدارة يريد السير على الطريقة التي تطور بها لاعب الفريق جمال موسيالا، وأصبح من نجوم البوندسليجا.

ولكن في حالة موسيالا، فإن اللاعب انضم إلى الفريق البافاري وهو في سن السادسة عشر قادمًا من تشيلسي، وتم التعامل معه بشكل جيد من مدربي أليانز آرينا.

وربما يكون اللاعب التالي الذي ستتاح له تلك الفرصة، هو مالك تيلمان، بعد توقيعه لعقد جديد يربطه مع الفريق البافاري لثلاث سنوات في منتصف سبتمبر الماضي.

تيلمان هو اسم يعرفه العديد من مشجعي بايرن ميونخ، بعد الضجة التي أحاطت بشقيق مالك الأكبر ثيموني، لقد كان ضمن مواهب الفريق الألماني وكان هدفًا لبرشلونة في 2019، قبل أن يتعرض لإصابة في أربطة الكاحل لعام 2019.

ولكن الآن بعد انتهاء مسيرة ثيموني، تزداد فرص مالك لتحقيق ما فشل فيه شقيقه الأكبر، خاصة بعدما أبدى المدرب ناجلسمان إعجابه باللاعب في أكثر من مرة واستدعاه للتدريب مع الفريق الأول.

وقال ناجلسمان في تصريحات خاصة لموقع جول: "مالك مهاجم جيد جدًا ويتميز بقدرته على صناعة اللعب وخلق المساحات وتسجيل الأهداف".

وكان ظهور مالك الأول مع الفريق البافاري، في الفوز العريض بنتيجة 12-0، في الجولة الأولى من كأس ألمانيا، وسجل هدفًا بالرغم من أنه لم يكن يلعب كمهاجم صريح.

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فعندما وصل اللاعب الشاب إلى الفريق، كان لاعب وسط ذو عقلية هجومية، وكان قادرًا على اللعب في المركزين رقم 8 و10، فهو كان يفضل رؤية الملعب بالكامل عن مواجهة المدافعين مباشرة.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية مع صحيفة بيلد في عام 2019: "أسلوب لعبي مشابهه لأسلوب لعب بول بوجبا، أنا أحب الطريقة التي يلعب بها إنه نموذج أحتذي به".

وعندما شارك مع فريق بايرن ميونخ تحت 17 عامًا، تغير دوره بشكل كبير تحت قيادة الأسطورة ميروسلاف كلوزه، فبعدما ضربت الإصابات الفريق اضطر كلوزه إلى التعامل مع اللاعب الشاب لشغل مركز رقم 9.

في آخر ثلاثة مواسم سجل تيلمان 38 هدفًا وقدم 24 تمريرة في 89 مباراة، مع فرق تحت 17، 19، 23 عامًا.

ومن جانبه قال هولجر سيتز، مدير أكاديمية بايرن لموقع جول: "تيليمان لاعب قوي بدنيًا وفنيًا، ويشكل تهديدًا كبيرًا على مرمى المنافس، لديه عين جيدة على المرمى ويعرف كيف يخلق مساحات مفتوحة يمكنه الركض فيها".

وأضاف:" إنه يحافظ على هدوئه ويتميز بنظره عامة على الملعب، ومميز في المواجهات الفردية".

كل تلك المميزات والقدرات، ساهمت في استدعاء مالك إلى منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا في التوقف الدولي الحالي، بالرغم من أنه مثل منتخب ألمانيا مع الفئات السابقة بسب والده الأمريكي.

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وأكمل سيتز حديثه عن اللاعب وقال: "تقديم بايرن ميونخ، عرضًا احترافيًا له حتى عام 2024، يثبت لنا أن الإدارة مؤمنة بقدرات اللاعب، والآن عليه مواصلة العمل الجاد وتطوير نفسه كل يوم، ومواصلة البحث عن فرصته مع الفريق الأول".

وإن اتبع مالك تلك التعليمات، وسارت الأمور كما مخطط لها سيكون مالك تليمان عضوًا أساسيًا في تشكيلة بايرن ميونخ الأساسية للفريق الأول بمرور الوقت، وقد يكون أول قصة نجاح حقيقية تخرج من الأكاديمية الجديدة للفريق البافاري.