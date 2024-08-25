بسبب "غرفة المهيدب" .. جويدو يواجه اتهامات نصراوية جديدة!

الغضب النصراوي يشتعل من جديد ضد جويدو..

أثار الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي بنادي النصر، جدلًا جديدًا بتصرف وصفته عدد من الجماهير بـ"الاستفزازي"، على خلفية استقالة إبراهيم المهيدب من رئاسة الشركة غير الربحية.

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وقرر إبراهيم المهيدب، تقديم استقالته، بداعي عدم الحصول على الصلاحيات الكاملة لتسيير أعمال النادي، حيث كان يخطط لإقالة البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والتعاقد مع 3 صفقات أجنبية جديدة، فيما أفادت تقارير بأن إقالة كاسترو كانت ستصبح ضمن خطط المهيدب حال الحصول على كافة الصلاحيات.

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وذكرت صحيفة "عكاظ"، أن الرئيس التنفيذي للنصر، جويدو، وجّه بإزالة مكتب رئيس مجلس شركة النصر غير الربحية، المستقيل، إبراهيم المهيدب، وتحويله إلى غرفة اجتماعات.

وشن عدد من المتابعين، هجومًا ضد جويدو فينجا، حيث تم اتهامه بمحاولة "هدم" النادي، فيما وجه متابع تصريحًا ساخرًا بأن جويدو قرر أن يصير الرئيس والمدير التنفيذي للنادي.

ولاقى فينجا العديد من الاتهامات منذ توليه رئاسة النادي التنفيذية، تتعلق بفشل معسكر الفريق في الصين، مطلع العام الجاري، وأزمة شراء قمصان الفريق بالموسم الجديد من المحلات، فضلًا عن رفضه إقالة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، رغم ترنح نتائج الفريق وإنهاء الموسم في وصافة دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، وصولًا إلى خطته نحو إزالة شعار (الجزيرة العربية والتاج).