تصريحات مؤثرة من الدون .. تأجيل مباراتي النصر في الصين بسبب كريستيانو رونالدو

النصر وصل الصين قبل يومين فقط

SHAHID

أعلن نادي النصر السعودي تأجيل مباراتيه الوديتين المقرر إقامتهما في الصين هذا الأسبوع إلى وقت لاحق، ولم يُوضح بشكل رسمي أسباب تلك الخطوة الغريبة التي جاءت بعد وصول بعثة الفريق بالفعل إلى الصين.

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بعثة العالمي، وخاصة النجم كريستيانو رونالدو، حظيت باستقبال مذهل في الصين، وقد كان من المقرر أن يُقام المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء الودي الأول، الذي كان سيكون ضد شنغهاي يوم غدٍ الثلاثاء، اليوم الإثنين لكنه ألغي بسبب اصطفاف الجمهور أمام الفندق ومنعه المدرب واللاعبين من المغادرة.

البداية كانت بإلغاء المؤتمر الصحفي ثم التدريب وأخيرًا أصدر النصر بيانًا رسميًا أكد خلاله اتفاقه مع اللجنة المنظمة للجولة الودية تأجيل المباراتين الوديتين إلى موعد لاحق، مبديًا أسفه لذلك.

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التقارير الصحفية المتابعة أكدت أن إلغاء المباراتين الوديتين جاء نتيجة إصابة النجم رونالدو وعدم قدرته اللعب، مشيرة إلى أن وجوده في الملعب أحد شروط خوض المباراتين، خاصة في ظل حصول النصر على 9 ملايين دولار مقابل قدومه للصين.

اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت إلغاءها بالفعل وتعهدت برد أموال التذاكر والطيران والفنادق للجماهير، ولم يتضح بعد إن كانت بعثة النصر ستعود للرياض اليوم أم تُكمل معسكرها التدريبي هنا.

صاحب الـ38 عامًا وعبر مقطع فيديو أبدى استياءه وحُزنه الشديد لإلغاء المباراتين، وقد وعد الجمهور الصيني بالعودة واصفًا البلاد بأنها بيته الثاني، إذ قال "أتيت إلى هنا أنا وفريقي النصر إلى الصين للاستمتاع بالجولة، أتيت للصين مرارًا وأشعر أنها بيتي الثاني، خاصة مع الاستقبال الحار من الشعب الصيني".

أضاف "أنا أحب تلك البلاد وأحبكم وأحب التواجد هنا معكم، وأريد اللعب لكم، لذا لا تحزنوا لأنني حزين مثلكم، أعلم أنكم تحبون كريستيانو رونالدو لكن عليكم رؤية الجانب الإيجابي وهو أننا لم نلغي المباراتين لكن أجلناهما فقط، تلك كرة القدم والإصابات جزء من حياتي".

SHAHID