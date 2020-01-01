جوهرة مانشستر يونايتد يحلم بميسي في الدوري الإنجليزي

نجم مانشستر يونايتد يريد ميسي في مانشستر سيتي من أجل تحقيق حلمه!

قال نجم مانشستر يونايتد الشاب ميسون جرينوود إنه يحلم بانضمام ليونيل ميسي إلى مانشستر سيتي ليراه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان جرينوود قد صرح من قبل بإعجابه الشديد بالنجم الأرجنتيني وكونه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.

وحول ذلك، أكد جرينوود في تصريحات نشرتها مانشستر إيفنينج نيوز أن اللعب أمام ليونيل ميسي سيكون أمرًا مثيرًا خاصة وإن حدث ذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأضاف: "جميع اللاعبين الشباب شاهدوا ميسي كثيرًا وبالطبع حين بدأوا في ممارسة كرة القدم بشكلها الاحترافي بات لديهم حلم مقابلته وجهًا لوجه"

وتابع: "سيضيف ميسي كثيرًا إلى المنافسة هنا، شخص بقيمته هو إضافة قوية للدوري الإنجليزي الممتاز وأسهمه وجماهيريته حول العالم"

ويتجه في الوقت الحالي والد ليونيل ميسي إلى مدينة برشلونة قادمًا من روزاريو الأرجنتينية من أجل الاجتماع مع بارتوميو لحسم مصير الهداف التاريخي للنادي الكتالوني.

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يذكر أن ليونيل ميسي مرشح بقوة لمغادرة برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، والوجهة الأقرب له تظل مانشستر سيتي بسبب الأموال وبيب جوارديولا.