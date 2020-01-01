أخبار الانتقالات: تشيلسي يحدد سعر كانتي واليونايتد يضحي من أجل فان دي بيك

صعود نجم جديد إلى الفريق الأول لريال مدريد
الصحافة الإسبانية تتوقع دور البطولة لمارتن أوديجارد وهو يستعد أخيرًا للحصول على فرصة في فريق ريال مدريد الأول ... بعد خمس سنوات من انضمام لاعب خط الوسط إلى النادي
انتقل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى العاصمة الإسبانية قبل خمس سنوات من الدوري النرويجي كواحد من أكثر الشباب إثارة في كرة القدم العالمية وتم الإعلان عند وصوله أنه سيتدرب مع الفريق الأول.في النهاية ظهر لأول مرة مع الفريق، ليحل محل كريستيانو رونالدو في مباراة فوز 7-3 على خيتافي في مايو 2015 ليصبح أصغر لاعب يظهر لأول مرة في تاريخ النادي في عمر 16 عامًا و 157 يومًا.
إيفرتون قد يخطف نجم ريال مدريد
أفادت تقارير أن إيفرتون يمكن أن يصل إلى اتفاق بما يزيد عن 200 ألف جنيه إسترليني لنقل خاميس رودريجيز في غدًا.
أفادت الأنباء أن اتفاقًا بين نادي إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز وعمالقة مدريد الإسباني بشأن انتقال اللاعب الكولومبي الدولي الذي يبلغ راتبه قرابة الـ 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً قد يكون وشيكاً.
وبحسب التقارير، سيخضع خاميس الذي يمكنه العمل كلاعب خط وسط مهاجم أو كجناح ، لفحص طبي في إيفرتون في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
يستعد أرسنال للتعاقد مع نجم ريال مدريد
أرسنال يجري محادثات متقدمة مع ريال مدريد للتعاقد مع داني سيبايوس في صفقة إعارة لموسم جديد بعد أن أقنعه ميكيل أرتيتا برفض ثلاثة عروض أخرى، وفقًا لصحيفة الجارديان.
من المتوقع أن يكون آرسنال مشغولاً في السوق خلال الأسابيع المقبلة حيث يواصل أرتيتا إعادة تشكيل الفريق الذي تولاه خلفًا لأوناي إيمري ويقال على نطاق واسع أنهم على وشك التعاقد مع جابرييل ماجالهايس من ليل.
ريال مدريد يبدي اهتمامه بنجم ميلان
أفادت تقارير طلب ريال مدريد معلومات عن نجم ميلان إسماعيل بن ناصر خلال محادثات بشأن إبراهيم دياز.
تألق النجم في الدوري الإيطالي لفت إنتباه الجميع حوله، مما دفع زين الدين زيدان على مطالبة إدارة ريال مدريد للاستفسار عن بن ناصر خلال المفاوضات التي ستشهد انتقال إبراهيم دياز إلى سان سيرو.
في غضون ذلك ، أفاد موقع Calciomercato.it أن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان حريصان أيضًا على بن ناصر، الذي لديه شرط إخلاء سبيل بقيمة 50 مليون يورو يصبح ساريًا في الصيف المقبل ولكن يجب دفعه دفعة واحدة.
ليونيل ميسي: برشلونة يعرض تمديد عقده بشرط جديد
إدارة الكتالوني تحاول التمسك بنجمها من خلال عقد جديد
أصبح ميسي أفضل لاعب لبرشلونة في تاريخهم بأكمله على مر السنين، ودفعهم إلى 10 ألقاب في الدوري الإسباني بالإضافة إلى أربع ألقاب في دوري أبطال أوروبا.
ولكن الآن، قد يكون الانفصال أمرًا مطروحًا.
سيحصل ليونيل ميسي على عقد جديد من قبل برشلونة في محاولة لإبعاد مانشستر سيتي ، وفقًا لتقارير صحفية.يريد اللاعب الأرجنتيني الدولي الرحيل عن الكامب نو بعد ما يقرب من عقدين في النادي، ويشعر أنه يستطيع المغادرة مجانًا، على الرغم من قول عمالقة الدوري الإسباني خلاف ذلك.
رسميًا .. ميلان يعلن تجديد تعاقده إبراهيموفيتش
أعلن نادي ميلان بشكل رسمي عن تجديد تعاقد لاعبه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ولمدة موسم واحد فقط.
جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي، وأكد خلاله أن إبراهيموفيتش سيكون لاعبًا للفريق خلال الموسم المقبل.
اتصال بين سواريز ونيدفيد
حسب موندو ديبورتيفو، فإن اتصالًا قد حدث بين لويس سواريز مهاجم برشلونة وبابل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس بخصوص انتقال اللاعب المحتمل.
وكان رونالد كومان المدير الفني الجديد للكتلان قد قرر الاستغناء عن سواريز، ولكن الأمور لن تُحسم في ظل الخلاف بين المهاجم الأوروجوياني والنادي.
على الجانب الآخر، فإن بيرلو المدير الفني الجديد أعلن استغناءه عن خدمات مهاجمه جونزالو هيجواين وسيكون بحاجة لتعويضه في الصيف الحالي.
هيجواين يتفاوض مع إنتر ميامي
جونزالو هيجواين نجم فريق يوفنتوس يتفاوض في الوقت الحالي مع نادي إنتر ميامي المملوك للإنجليزي ديفيد بيكهام.
جاء هذا عقب أن أكد أندريا بيرلو المدير الفني الجديد للبيانكونيري عدم حاجته لوجود النجم الأرجنتيني في الموسم الجديد.
ميلان وإيفرتون مهتمان بإيمرسون
يحظى إيمرسون ظهير برشلونة باهتمام كل من ميلان وإيفرتون، وفقًا لموندو ديبورتيفو.
قدم الروسونيري عرضًا بقيمة 18 مليون يورو (16 مليون جنيه استرليني / 22 مليون دولار) للاعب البالغ من العمر 21 عامًا، بينما استفسر التوفيز عن إمكانية الإعارة لمدة عامين.
من المرجح أن يطلب البرسا 32 مليون يورو (29 مليون جنيه استرليني / 38 مليون دولار) للتخلي عن إيمرسون ، الذي انضم إلى النادي الصيف الماضي قبل إعارته إلى ريال بيتيس.
شكرينيار بديل سيلفا في باريس سان جيرمان
بدأ باريس سان جيرمان في التحرك للتعاقد مع مدافع إنتر ميلان شكرينيار كبديل لتياجو سيلفا الذي رحل في سوق الانتقالات.
أفاد دي مارزيو أنه في حين أن بطل الدوري الفرنسي لم يقدم عرضًا لشكرينيار بعد، فقد بدأ الوسطاء التحرك بالفعل.
أكمل سيلفا مؤخرًا انتقاله إلى تشيلسي في انتقال مجاني مما جعل باريس بحاجة إلى تعزيزات دفاعية.
زياش سينجح في تشيلسي
قال ياسبر أولسن نجم أياكس السابق إنه "لا شك في أن حكيم زياش سيحقق نجاحًا لتشيلسي بقيادة فرانك لامبارد بعد مغادرة الفريق الهولندي.
ويستعد زيش لموسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد وصوله للبلوز مقابل 40 مليون يورو (33.5 مليون جنيه استرليني / 43.3 مليون دولار) في يوليو.
مانشستر يونايتد يبيع لينجارد وبيريرا من أجل ضم فان دي بيك
الهولندي قريب من التوقيع
سيتسبب شراء مانشستر يونايتد لنجم أياكس دوني فان دي بيك في إدراج كل من جيسي لينجارد وأندرياس بيريرا على قائمة البيع، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.
من المتوقع أن تتم الصفقة مقابل 40 مليون جنيه استرليني (53 مليون دولار) في عقد مدته خمس سنوات، وهذا سيعني أن كلاً من لينجارد وبيريرا سيتم عرضهما للبيع.
تشيلسي يحدد سعر كانتي
إنتر أقرب المنافسين على توقيع الفرنسي
يتطلع إنتر للتعاقد مع نجولو كانتي من تشيلسي، كأحد المطلوبين من أنطونيو كونتي من فريقه السابق.
ذكرت صحيفة إكسبريس أن البلوز قد طلب 80 مليون جنيه استرليني (107 مليون دولار) مقابل كانتي، وهم يتطلعون لاسترداد الأموال التي أنفقت على التعاقدات الكبيرة مع تيمو ويرنر وحكيم زياش وبن تشيلويل وكاي هافرتز الذي سيصل قريبًا.
يريد كونتي، الذي قاد تشيلسي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2016-2017 ، التعاقد مع الظهير إيمرسون بالميري وأوليفييه جيرو أيضًا.
روما يراقب مدافع أتلتيكو مدريد
يفكر روما في ضم مدافع أتلتيكو مدريد نيهوين بيريز بعد رحيل كريس سمولينج.
مع عودة سمولينج إلى مانشستر يونايتد، يتطلع الجيالوروسي للتوقيع مع بيريز، وفقًا لجيانلوكا دي مارزيو.
وقضى اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا الموسم الماضي على سبيل الإعارة في فاماليكاو الأرجنتيني.
ميلان قريب من ضم دياز
سينضم براهيم دياز إلى نادي ميلان قريبًا من ريال مدريد في صفقة إعارة لمدة عام واحد، وفقًا لما ذكره الصحفي في قناة سكاي سبورت ماتيو موريتو.
كافح لاعب الوسط البالغ من العمر 21 عامًا من أجل مكان في التشكيل الأساسي منذ انضمامه من مانشستر سيتي في يناير 2019.
وخاض دياز 21 مباراة مع الريال في جميع المسابقات على مدار موسم ونصف.