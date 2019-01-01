جوندوجان: صراع نوير وتير شتيجن مثل ميسي ورونالدو

أزمة حراسة مرمى المانشافت تشغل الجميع

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق إلكاي جوندوجان، لاعب مانشستر سيتي وألمانيا، على أزمة حراسة مرمى المنتخب الدائرة بين مانويل نوير ومارك أندريه تير شتيجن، وشبهها بالصراع بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وطالب شتيجن بالحصول على الفرصة ليكون الحارس الأساسي للمانشافت، وهو ما أغضب القائد نوير ومسؤولي بايرن ميونخ وانتقدوا تصريحاته بشكل علني.

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وقال جوندوجان للإعلام مع "SID": "برأيي الثنائي من الطراز العالمي، رفاهية كبيرة لنا أن نملك الثنائي ويجب أن نشعر بالسعادة وليس خوض تلك النقاشات".

وأكمل: "أن تقول مانو أفضل من شتيجن أو العكس هو مثل النقاش الحالي حول ميسي ورونالدو، هناك من يقول هذا أو هذا".

يذكر أن مانويل نوير كان الحارس الأساسي لألمانيا في آخر اللقاءات أمام كلاً من أيرلندا الشمالية وهولندا في تصفيات أمم أوروبا 2020.