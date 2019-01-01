نوير يعلن الهدنة مع تير شتيجن

بعد حرب التصريحات بين الثنائي الذي انضم لها أولي أونيس

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

قرر الحارس الألماني مانويل نوير، تهدئة الأوضاع مع مواطنه مارك أندري تير شتيجن، بعد التوتر الذي وقع بينهما في الفترة الأخيرة.

المنافسة مشتعلة بين الثنائي من أجل حراسة عرين منتخب ألمانيا، والتي يسيطر عليها نوير لسنوات طويلة مع المدرب يواكيم لوف.

نوير اتهم شتيجن بتفضيل نفسه على الفريق، وهو ما أغضب حارس برشلونة، ليخرج أولي أونيس رئيس بايرن ميونخ ليهاجمه أيضاً ويتهكم عليه.

الحارس المخضرم قال في تصريحات صحفية بعد هجوم أونيس على شتيجن:"شيء رائع أن يتواجد حولك أشخاص يساندونك ويدافعون عنك، ما قلته عن شتيجن كان مجرد إجابة على أحد الأسئلة".

وأضاف:"لا أريد الدخول في نقاشات حادة حول ما يجب أن يحدث، أنا لاعب أفضل روح الفريق فوق كل شيء، المنتخب لديه 4 حراس رائعين سيقومون بكل شيء من أجل ألمانيا".

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وتابع:"كل هذه العوامل تدفعني لعدم الحديث عن ما حدث مرة أخرى".

يذكر أن صاحب الـ33 عاماً لعب 90 مباراة دولية بقميص ألمانيا، وفاز مع المانشافت بكأس العالم 2014.