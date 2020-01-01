جوميس يوجه رسالة مهمة لجماهير الهلال السعودي

جوميس عاد إلى الرياض من أجل استكمال الموسم مع الهلال.

حرص الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال، على توجيه رسالة إلى جماهير ناديه، بعدما قاموا بإرسال بعض الهدايا له مؤخرًا.

جوميس نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فيديو يستعرض فيه الهدايا التي تلقاها من جماهير الهلال التي تعشقه، لما قدمه للزعيم خلال الفترة الماضية.

وقال جوميس خلال الفيديو: "مرحبًا شباب، ما هذه الهدايا الجميلة منكم، أنا سعيد جدًا وفخور بجمهور مثلكم، وأعلم أنكم تحبوني من كل قلبكم، وأنا أيضًا أحبكم من كل قلبي، شكرًا لكم وسأشرب من هذه القهوة حتى يوم الغد".

المزيد من الفرق

وعاد المهاجم الفرنسي إلى العاصمة السعودية الرياض خلال الأيام الماضية، من أجل الانخراط في تدريبات الهلال الجماعية، تحت قيادة الروماني رازفان لوشيسكو، لاستكمال الموسم المحلي، بعد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.

تقارير: الاتحاد الإفريقي يقرر إقامة دوري الأبطال بالإمارات

وأدى فريق نادي الهلال تدريبًا مساء أمس الخميس،، تركز على الجانبين اللياقي والفني، حيث قسم لوشيسكو الفريق إلى مجموعتين، كل مجموعة أدت تدريبات لياقية وبدنية.

ويستعد الهلال لمواجهة غريمه التقليدي النصر مساء يوم الأربعاء 5 أغسطس، في ديربي الرياض، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.