تقارير: الاتحاد الإفريقي يقرر إقامة دوري الأبطال بالإمارات

هل تقام مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا خارج القارة السمراء؟

أكدت تقارير صحفية، على أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر إقامة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا في دولة الإمارات، والمقرر لها سبتمبر القادم، بدلًا من الكاميرون.

وكان الاتحاد الإفريقي ينوي إقامة دوري الأبطال في الكاميرون، ولكن يبدو وأن الدولة الأخيرة ليست مستعدة الآن لاستضافة حدث كبير، وهو ما دفعه للتفكير في إقامة المباريات خارج القارة.

وأشار موقع "le 360" المغربي إلى أن أعضاء الاتحاد الإفريقي "كاف"، قرروا إقامة المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم في الإمارات، من أجل الاستفادة من عقود رعاية والإعلانات، التي سيتم توقيعها خلال أيام، لضخ أموال في خزينة الاتحاد.

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ويعاني الاتحاد الإفريقي حاليًا من أزمة مالية، بسبب فيروس كورونا الذي تسبب في تجميد الأنشطة الكروية داخل القارة السمراء خلال الشهور الماضية، خاصة بعدما رصد مبلغ 16 مليون و 200 ألف دولار للاتحادات المحلية، ليحصل كل اتحاد على 300 ألف دولار.

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يذكر أن الاتحاد الإفريقي كان قد اتخذ قرارًا بإقامة مباريات دور النصف نهائي من مباراة واحدة، على أن تنتهي البطولة خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويواجه الأهلي المصري نظيره الوداد المغربي، بينما يلعب الزمالك أمام الرجاء المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.