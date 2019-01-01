جوميس يُهدي قميص الهلال للجماهير السنغالية

سعادته بحرصه على اغتنام كل فرصة للتعرف على العادات والتقاليد السنغالية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر اللاعب الفرنسي ذو الأصول الأفريقية بافتيمبي جوميس لاعب نادي الهلال السعودي عن سعادته بقضاء وقت الإجازة السنوية في السنغال.

ونشر اللاعب عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فيديو وهو يرقص على الطريقة الأفريقية وطريقة احتفاله الخاص.

وأظهر الفيديو قيام هداف الهلال بإهداء قميصه إلى بعض الجماهير الأفريقية التي ظهرت معه في مقطع الفيديو.

وفي إطار أخر، نشر اللاعب تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوضح فيه سعادته بحرصه على اغتنام كل فرصة للتعرف على العادات والتقاليد السنغالية.

الأسد جوميز يُهدي قميص الهلال لمعجبيه أثناء إجازته في السنغال 👕



(📸: IG/bafetimbigomis) pic.twitter.com/j4Xpu3uGQK — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 18, 2019

وغرد اللاعب : "أنا حريص على اغتنام كل فرصة للتعرف على التقاليد السنغالية المختلفة وكذلك حول العالم وهي لحظات مميزة لي، وأنا ممتن لتبادل الثقافات".

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جوميس كان قد أنهى الموسم الماضي 2018\2019 في وصافة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 هدفًا.