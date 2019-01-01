صورة - كارلوس إدواردو يُثير الجدل بشأن مدرب الهلال الجديد

لاعب الهلال يقضي إجازته حاليًا في بلده قبل انطلاق الاستعداد للموسم الجديد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أثار اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو محترف نادي الهلال حالة جدل كبيرة بين أوساط جماهير الزعيم بسبب صورة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

لاعب الهلال نشر صورة له مع المدير الفني فابيو كاريلي المدير الفني الحالي لنادي كورينثيانز البرازيلي والذي يسعى الهلال للتعاقد معه خلال الفترة الحالية.

لاعب الهلال يقضي إجازته حاليًا في بلده قبل انطلاق الاستعداد للموسم الجديد 2019\2020، وأثار الجدل بسبب هذه الصورة.

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تقارير صحفية، كشفت عن تواصل إدارة كورينثيانز البرازيلي، مع مانو مينيزيس، مدرب كروزيرو، لتولي القياد الفنية للفريق الأول، خلفًا لفابيو كاريلي.

وأشارت التقارير، إلى أن التواصل مع مينيزيس، جاء بعد علم مسؤولو كورينثيانز، بتوصل كاريلي، لاتفاق نهائي مع الهلال، لقيادته بداية من الموسم الرياضي المقبل.