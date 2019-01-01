جوميس يُعلن عقد صفقة مع عبدالله المعيوف

قاد جوميس الفريق الهلالي لتحقيق فوزًا كبيرًا على حساب العدالة بنتيجة 7 أهداف مقابل لا شيء

واصل اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميس لاعب الهلال السعودي التأكيد على عشقه للقهوة العربية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث أكد اللاعب على عقد صفقة مع زميلة عبدالله المعيوف.

مهاجم الزعيم غرد عبر تويتر : "بعد الهاتريك أخذ المعيوف مني الكورة بالقوة.. احترمه وأحبه كثيرا ولم استطع ان ارفض🤷🏾‍♂️ لكن قلت له عليك ان تعطيني قهوة فالمقابل🤣💙 هل كانت صفقة ناجحة؟".

وقاد جوميس الفريق الهلالي لتحقيق فوزًا كبيرًا على حساب العدالة بنتيجة 7 أهداف مقابل لا شيء، سجل منهم ثلاثة أهداف خلال المباراة التي شهدت تألق جميع اللاعبين.

وكان هناك موقف طريف قد جمع الثنائي قبل مباراة الفريق أمام الحزم، حيث رحب حارس مرمى نادي الهلال عبدالله المعيوف بزميله الفرنسي بعد وصولهم إلى القصيم، استعدادًا لمباراة الزعيم ضد الحزم.

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو حارس الهلال المعيوف وهو يقول للمهاجم الفرنسي: “مرحبًا بك في مدينتي القصيم”، ليرد عليه جوميس قائلًا: “بعد اللقاء سأتناول القهوة في منزلك”.

ويحرص المهاجم الفرنسي جوميس على تناول القهوة السعودية باستمرار ويؤكد أنها أصبحت مشروبه المفضل، ودائمًا ما يكون في حالة أفضل بعد تناولها.

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يُذكر أن المهاجم الفرنسي قد رفع رصيده من الأهداف في الدوري السعودي للمحترفين إلى 9 أهداف خلف المتصدر عبدالرزاق حمد الله مهاجم النصر صاحب الـ10 أهداف.