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كأس آسيا

السعودية تُخطط لاستضافة كأس آسيا 2027 للمرة الأولى في التاريخ

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على الرغم أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لم يفتح باب الترشح للتنظيم بعد
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود رغبة لدى المسؤولين في المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس أمم آسيا في نسختها المقررة عام 2027.

ويأتي هذا التفكير من قبل المسؤولين على الرغم أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لم يفتح باب الترشح للتنظيم بعد.

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها أن المسؤولين السعوديين عازمون على ذلك لتكون هي المرة الأولى في تاريخ البلاد.

وفي إطار أخر من المنتظر أن تحسم الجمعية العمومية غير العادية التي ستعقد 4 يونيو المقبل في باريس تنظيم الصين كأس أمم آسيا المقررة في يونيو 2023 المقبل.

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يُذكر أن السعودي لم تستضف البطولة خلال تاريخها رغم أنها كانت تحاول فعل ذلك في نسخة 2019 قبل أن تتراجع عن الطلب الرسمي عام 2014.

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