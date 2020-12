جوميس لجماهير الهلال: أنا جائع بطولات .. ما هو حلمكم القادم؟

وجه الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال، رسالة إلى جماهير ناديه، وذلك قبل استئناف الفريق مبارياته ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بعد التتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال توج بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على النصر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم السبت الماضي، على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

أخبار الهلال اليوم | فهد بن نافل يتحدث عن الميركاتو الشتوي وموقف المعيوف غامض

جوميس نشر صورة لأسد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" موجهًا رسالة إلى جماهير ناديه، يعبر فيها عن استعداده لتحقيق أحلام الموج الأزرق.

وجاء نص التغريدة التي نشرها جوميس كالآتي: "أنا جاهز الآن، ومازلت جائعًا للبطولات، أخبروني ما هو حلمكم القادم؟".

ويعد جوميس واحدًا من أهم عناصر نادي الهلال خلال الوقت الحالي، حيث سجل هدفًا في مباراة نهائي كأس خادم الحرمين أمام النصر، عن طريق ركلة جزاء.

ويستعد الهلال لمواجهة الفتح مساء غدٍ الخميس، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

I’m ready now and I am still HUNGRY... tell me what is the next DREAM !? 🐾💙🦁 #thelioniscoming pic.twitter.com/4BdSEEvunn