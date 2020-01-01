أخبار الهلال اليوم | فهد بن نافل يتحدث عن الميركاتو الشتوي وموقف المعيوف غامض

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 2 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 2 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فهد بن نافل يتحدث عن ثلاثية الهلال والشتوية وموقف الآسيوية

تحدث فهد بن نافل رئيس نادي الهلال عن تحقيق الفريق الثلاثية تحت قيادته وهي دوري أبطال آسيا والدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين مؤخرًا على حساب النصر. ( طالع التفاصيل )

موقف المعيوف غامض

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن هناك بعض الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الهلال، في مباراة فريقه بالغد أمام الفتح.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحارس لا يزال ينفذ برنامجه التأهيلي، بعدما تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

المزيد من الفرق

ومن المنتظر أن يشارك حبيب الوطيان بدلًا من المعيوف في لقاء الغد، للمباراة الثالثة على التوالي.

الهلال لا يخسر بالرياض أمام الفتح

رصد صحيفة "الرياضية" إحصائية لمواجهات الهلال والفتح بملاعب الرياض، قبل مواجهة الفريقين بالغد، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويظهر التاريخ تفوق الزعيم على الفتحاويين في كافة المباريات التي جمعت بينهما بالرياض منذ انطلاق دوري المحترفين بموسم 2008-2009، إذ تقابلا 11 مرة، فاز الهلال في 9 منها، وتعادلا في واحدة وخسر الزعيم أخرى.

أفضل شمال إفريقي في غرب آسيا .. 4 من الدوري السعودي يتنافسون على رأسهم حجازي

أطلق الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تصويت لاختيار أفضل لاعب شمال إفريقي يتواجد في أندية منطقة الغرب بالقارة الصفراء. ( طالع التفاصيل )