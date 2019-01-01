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جوميس : نعم تعاقدت مع الهلال من أجل المال ولكنه الأفضل في آسيا

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نادي جلطة سراي واجه صعوبات مالية في الموسم الماضي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أوضح المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميس لاعب نادي الهلال الحالي حقيقة قبوله عرض الزعيم الصيف الماضي بسبب القيمة المالية.

صحيفة ” لو باريزيان ” الفرنسية نقلت تصريحات جوميس التي أشار فيها إلى أنه لا يُمكن تجاهل العرض المادي القوي الذي حصل عليه من إدارة الهلال بالتزامن مع الأزمة المادية في ناديه التركي حينها.

وأضاف جوميس أن نادي جلطة سراي واجه صعوبات مالية في الموسم الماضي مما جعله يُقرر الرحيل إلى الدوري السعودي، كما أن الهلال النادي الأفضل في آسيا.

جوميس يتربع على قائمة هدافي الهلال خلال الموسم الحالي برصيد 19 هدف في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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واعترف اللاعب أن الأموال هي أحد الأسباب التي دفعته للانضمام لصفوف الهلال، بالإضافة إلى بطولات النادي وقدراته التي تمكنه من تحقيق العديد من الألقاب.

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