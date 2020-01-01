تغير صادم في وزن جوميس خلال فترة التوقف بسبب كورونا

المهاجم الفرنسي فاجأ زملاءه في الهلال

اجتمع رئيس الهلال فهد بن نافل عبر الفيديو مع عدد من لاعبي الفريق والمدرب رازفان لوشيسكو، وقد تم بث الاجتماع على قناة النادي باليوتيوب وجزء منه على حسابه الرسمي في تويتر.

وتواجد خلال اللقاء القائد محمد الشلهوب وحارس المرمى عبد الله المعيوف والجناح أندريه كاريلو والمهاجم بافيتيمبي جوميس.

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وكُشف خلال تلك المحادثة التي تابعها العديد من جمهور الموج الأزرق عن خسارة جوميس لثمانية كيلو جرامات من وزنه خلال فترة التوقف الحالية بسبب أزمة فيروس كورونا، وهو عكس ما يحدث مع جُل اللاعبين في مختلف أنحاء العالم، إذ تُعد زيادة الوزن هي الخطر الأكبر ومصدر القلق الأهم لدى مدربيهم على حالتهم البدنية.

المعيوف وجه سُؤالًا للمهاجم الفرنسي حول وزنه، قائلًا "جوميس، كم خسرت من وزنك؟" ليُجيبه مهاجم جلطة سراي السابق "8 كيلوجرامات".

وعلق المدرب الروماني قائلًا "الآن إذا لعبت تمريرات طويلة يا معيوف، جوميس سيستقبلها في المساحات".

ورد جوميس على حديث مدربه "سأركض بطريقة لم تراها سابقًا يا معيوف".

ويتواجد لاعبو كرة القدم حاليًا في منازلهم ويُمارسون داخلها تدريبات بدنية تهدف للحفاظ على حالتهم وجاهزيتهم حال استئناف النشاط الكروي، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الحكومية الدولية لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).